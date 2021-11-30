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TIMETURK / EKONOMİ / Fitch’ten ‘Omikron’ açıklaması

Fitch’ten ‘Omikron’ açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgınında Omikron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi.

52 Dakika Önce
2021-11-30 00:38:25
Fitch’ten ‘Omikron’ açıklaması

Fitch'ten yapılan açıklamada, Omikron varyantının etkileri, bulaşıcılığı ve ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar ekonomik büyüme tahminlerine dahil edilmesi için çok erken olduğu belirtildi.

Halihazırda 2020'nin ilk yarısında görülen büyük, senkronize bir küresel gerilemenin pek olası olmadığına inanıldığı kaydedilen açıklamada ancak enflasyondaki artışın yeni varyantın etkili olması halinde makroekonomik tepkileri zorlaştıracağı ifade edildi.

Açıklamada, yayılmasını kontrol altına almak için önemli farmasötik olmayan müdahaleler gerektiren yeni bir varyant olasılığının küresel ekonomi için devam eden bir risk olduğu vurgulandı.

Turizm ve uluslararası seyahat gibi sektörlerde salgın öncesi seviyelere dönüşün yeni varyant nedeniyle kesintiye uğrayacağı belirtilen açıklamada, mal tüketiminden hizmetlere dönüşün de yavaşlayabileceği bildirildi.

Açıklamada, enflasyondaki son artışların Omikron varyantına yönelik herhangi bir politika tepkisini zorlaştıracağı vurgulanarak, "Merkez bankalarının yanıt olarak para politikası ayarlarının normalleşmesini geciktirmekten çekinebileceklerine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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