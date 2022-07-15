Fitch’ten kritik Türkiye raporu: Riskler arttı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ekonomi politikasının Türkiye'nin kamu finansmanı ve döviz pozisyonundaki risklerini artırdığı uyarısında bulundu.

Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin raporunda, iki riske dikkat çekti. Türkiye'nin 'yeni ekonomi' politikasının kamu finansmanı ve kamu döviz pozisyonundaki risklerini artırdığına dikkat çekilen raporda, söz konusu politikanın makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığına vurgu yapıldı.

Bloomberght'nin aktardığına göre, Fitch raporunda ayrıca, "Zorlu dış ortama rağmen politika karışımının özellikle Haziran 2023'teki seçimlere kadar hâlâ yüksek büyüme ve istihdama odaklı olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kur korumalı mevduata rağmen TL üzerindeki baskının yeniden artarak derinleştiğini belirten Fitch "Dolarizasyon yüksek, uluslararası rezervler geriliyor, enflasyon da çok yüksek” değerlendirmesini yaptı.

Politika tepkisinin, kamu finansmanında doğrudan ve dolaylı maliyeti olduğuna dikkat çekildi. Geçen hafta Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine ilişkinse, "Not düşüşü, bu politika tepkisinin cari açığı fonlamak için sermaye girişlerini çekmekte yetersiz kalmasını, tüketici güvenini düşürebileceği ve dış finansman konusundaki riskleri yansıtıyor” denildi.

Fitch geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu B+'dan B'ye indirdiğini, görünümünü ise 'negatif' olarak teyit ettiğini açıklamıştı.