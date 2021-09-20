Fitch’ten Avrupa bankaları değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa'nın önde gelen bankalarının 2021 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerindeki iyileşme eğiliminin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa merkezli önde gelen bankaların gelirlerindeki toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde devam etmesinin beklendiği, fakat bu toparlanmanın yılın ilk çeyreğine kıyasla daha yavaş gerçekleşebileceği kaydedildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilen Avrupa'nın 20 büyük bankasının halihazırda karlarının salgın öncesindeki döneme kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

BloombergHT'nin haberine göre Fitch Ratings'in açıklamasında, Avrupa'da bankaların büyük çoğunluğunun dinamik sermaye piyasalarının ve ticari bankacılıktaki toparlanmanın etkisiyle güçlü bir gelir performansı sergilediği aktarıldı.​​​​​​​​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.