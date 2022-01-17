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TIMETURK / EKONOMİ / Fitch'den Türkiye'ye ''yeni ekonomi politikası'' uyarısı

Fitch'den Türkiye'ye ''yeni ekonomi politikası'' uyarısı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings,Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti.

50 Dakika Önce
2022-01-17 15:54:41
Fitch'den Türkiye'ye ''yeni ekonomi politikası'' uyarısı

Fitch Ratings, Türkiye'nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” dedi.

Artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten kurum, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye'nin kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch Ratings, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti. .

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