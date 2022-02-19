Fitch 6 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

Geçen hafta Türkiye'nin ülke kredi notunu düşüren Fitch, dün de 6 Türk şirketi için not indirimi kararını duyurdu.

Fitch, geçen hafta Türkiye'nin ülke kredi notunu ‘BB-‘den ‘B+'ya düşürmüş, not görünümünü de ‘negatif' olarak teyit etmişti.

Dünkü kararda, OYAK, Türk Telekom, Turkcell, Şişecam ve Emlak Konut Gayrimenkul'un uzun vadeli döviz cinsi kredi notları ‘BB-‘den ‘B+'ya düşürüldü ve not görünümleri negatif olarak açıklandı.

Fitch, Arçelik'in döviz cinsi notunu ve kıdemli teminatsız notu ‘BB+'dan ‘BB'ye düşürdü. Bu not, Türkiye'nin ülke notu olan ‘B+'nın iki kademe üstünde yer alıyor.

Fitch, Arçelik'in not görünümü de negatif olarak açıkladı.

Fitch, Pegasus'un notunu ise ‘BB-‘ olarak teyit ederken, not görünümünü negatif olarak açıkladı. Bu not da Türkiye'nin ülke notunun bir kademe üstünde yer alıyor.

YÜKSEK ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ

‘B+' olan ve ‘yüksek derecede spekülatif' bölgede yer alan Türkiye'nin kredi notu, Fitch'in belirlediği yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında bulunuyor.

Kuruluş, geçen haftaki not kararında “Türkiye'nin yüksek enflasyon, düşük dış likidite ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıklarını artırdı” demişti. .