Fırıncılardan ekmek fiyatı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon'un Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ekmek fiyatı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın yaptığı açıklamalara değinen Balcı, bu söylemlerin doğruluğunun olmadığını aktardı. Balcı, "Türkiye'de yıllık ekmek tüketiminin kişi başı 210 kilogram olduğunu söylüyor. Türk halkı yılda kişi başı 81 kilogram ekmek tüketiyor. Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken, komisyonda bir görevi, kanunla tanımlanan bir görevi olmamasına rağmen ekmek aralık ayında 7,5 lira olacak açıklaması tamamen gerçek dışıdır. Çünkü fiyat talep etme yetkisi de yoktur." ifadelerini kullandı.

"RTÜK'LE GÖRÜŞTÜK"

Kolivar hakkında suç duyurusunda bulundukları bilgisini paylaşan Balcı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile yetkisiz kişilerin açıklama yapmasının önlenmesine yönelik bir görüşme yaptıklarını da söyledi.

Balcı, ekmek fiyatları konusunda yetkili kurumların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu olduğunu vurguladı.

Ekmek fiyatlarında yakın zamanda bir değişiklik öngörülmediğine dikkati çeken Balcı, "'Aralık ayında 7,5 lira olacak' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. En yetkili ağız olarak çok açıklıkla ifade ediyorum ki, aralık ayında ekmeği yine azami 5 liradan tüketeceğiz. Ocak ayında da mevcut fiyatın devam edeceğini düşünüyorum. Yakın gelecekte ekmeğin 7,5 lira olması gündemimizde yok." diye konuştu.

Balcı, "ekmek üzerinden siyaset yapmanın" yanlış olduğuna işaret ederek, belediyelerin dar gelirli vatandaşlara ucuz ekmek temin etmesine karşı olmadıklarını ancak bu konuda esnafla iş birliği yapılması gerektiğini aktardı. AA