Firari Cem Uzan'dan Bahçeli'ye yanıt: Kılına dokunamazsınız

Türkiye'de bir dönem enerji piyasasında önemli rol oynayan İş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Bahçeli'nin elektrik dağıtım ağının kamulaştırılması çağrısına yanıt verdi: 'Kamulaştırma yapamazlar. Bütün bu sözleşmelerin hepsi Londra’da tahkime bağlı. Kılına dokunamazsınız.'

Ekim 2009'dan bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elektrik dağıtımını kamulaştırma açıklamasına cevap verdi.

Sosyal medya hesabından elektrik dağıtım şirketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Uzan, elektrik faturalarına yapılan zammın sebebinin elektrik şirketlerini kurtarmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Öz sermaye 0, borç %100. Döviz patlayınca hepsi battı. Bunlar döviz kredisini ödeyebilsinler diye vur vatandaşın sırtına.

Dağıtım şirketleri sahiplerinin çoğu gerekli sermayeden yoksundu. Ne yaptılar? Gittiler Londra'ya aldılar krediyi verdiler devlete. Londra'daki bankaların istediği şartlarla Enerji Bakanlığı ile sözleşme yaptılar. Özelleştirilen malı aldılar. Hazine garantisi gibi bir şeydir bu.

Yüksek elektrik faturalarının sebebi dağıtım şirketlerini kurtarma operasyonudur.”

Cem Uzan, Youtube'da yayın yapan Gerçektivi adlı kanala konuk oldu. Enerji piyasasında yaşananları aktaran Uzan, şirketlerin durumlarına değindi.

“NORMAL BİR KAR MARJI SİZİN BU BORCUN ALTINDAN KALKMANIZI MÜMKÜN KILMAZ”

Elektrik şirketlerinin sıfıra yakın sermayelerinin olduğunu kaydeden Uzan şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Enerji Bakanlığı'ndan bunları alanlar yüzde 80 – 85 oranında dış krediyle aldılar. 13 milyar dolarlık özelleştirmenin 10 milyar doları belki de daha fazlası krediyle alındı. Yani ben sözleşmeyi yaptım, devletten bunu alıyorum diye piyasaya çıktılar ve kredi aldılar.

Sıfıra yakın sermayeleri var. Dikkate alınmayacak şekilde sermayeleri var.

Demek ki sizin borç oranınız yüzde 80, 90 ise; kur farkları, normal bir kar marjı sizin bu borcun altından kalkmanızı mümkün kılmaz. Onun için size aşırı derecede bir kar verilmesi lazım. Ve bu kar bugün yüzde 388 oranında gerçekleşmektedir.”

“ORADA 21 TANE ŞİRKETİN HEPSİNİN BAĞLANMIŞ ADAMLARI VAR, ONLARIN MENFAATLERİNİ KORUYAN BÜROKRATLAR VAR ORADAN AVANTALARINI ALAN BÜROKRATLAR VAR”

Maliyetlere de değinen Cem Uzan, normalde kilovatın 90-95 kuruşa gelmesi gerektiğini ancak şirketlerin 150 kuruşa sattığını kaydetti.

Uzan açıklamalarına şöyle devam etti:

“EPDK'nın açıklamasına göre devlet 32 kuruştan satıyor 60 milyar kilovat saati 21 şirkete. Bunlar 65 milyar kilovat saati de piyasadan alıyor 8 cente. Yani 50 küsur kuruş oluyor. Sizin ortalama maliyetiniz dağıtım şirketi ve tedarik şirketi olaraktan, 5.29 cent. Bugünkü kurdan baktığınızda kilovat maliyetiniz 71 kuruş. Siz bunu yüzde 100'den daha fazla zamla 150 kuruşa satıyorsunuz. Bunun fiyatını indirmeleri lazım.

Bu işin yüzde 30-35 kar marjıyla baktığınız zaman, 90-95 kuruşa gelmesi kilovat maliyetinin vatandaşa. Bunu yapmıyorlar, yapmayacaklar. Orada 21 tane şirketin hepsinin bağlanmış adamları var, onların menfaatlerini koruyan bürokratlar var. Oradan avantalarını alan bürokratlar var.

5 buçuk milyar dolar senede sübvansiyon veriyor Türkiye Cumhuriyeti devleti bu 21 şirkete. Devlet vermiyor, vatandaş veriyor. Dükkanını kapatma pahasına, iflas etme pahasına vatandaşın cebinden alınıyor bu para.”

BAHÇELİ'NİN KAMULAŞTIRMA ÇAĞRISINA YANIT: KILINA DOKUNAMAZSINIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elektrik dağıtımını kamulaştırma açıklamasına değinen Cem Uzan şunları kaydetti:

“Kamulaştırma yapamazlar. Bütün bu sözleşmelerin hepsi Londra'da tahkime bağlı. Kılına dokunamazsınız bu sözleşmelerin. Tıpış tıpış bu sözleşmeler yürürlükte kalacak.

Sizin yapacağınız şey, 2.35 cente elektrik şirketlerine elektrik satmayı bırakın. Ya diyeceksiniz ki ben sana 2.35'ten veriyorsam 60 milyar kilovat saati, üzerine koyarsan yüzde 30 karına o fiyattan satacaksın deyip tarifeyi ona göre belirleyeceksin." .