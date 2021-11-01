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TIMETURK / EKONOMİ / Fındıkta 2 ayda 454 milyon dolar gelir

Fındıkta 2 ayda 454 milyon dolar gelir

Dünya fındık üretim ve ihracatında lider Türkiye, bu üründen yeni ihraç sezonunun ilk iki ayında 454 milyon doların üzerinde döviz geliri elde etti.

1 Saat Önce
2021-11-01 21:25:32
Fındıkta 2 ayda 454 milyon dolar gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde 454 milyon 280 bin 984 dolar karşılığı 69 bin 98 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.

Açıklamada, geçen sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracatın miktarda yüzde 19, değerde yüzde 13 arttığı belirtilerek, "Bu olumlu tablonun devam edeceği ve fındık ihracatında iyi bir sezon geçireceğimiz umudunu koruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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