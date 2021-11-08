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TIMETURK / EKONOMİ / Fındık yerine safran eken çiftçiler kazandı

Fındık yerine safran eken çiftçiler kazandı

Düzce'de fındığa alternatif safran yetiştiren çiftçi yüksek verim elde etti

1 Saat Önce
2021-11-08 00:45:41
Fındık yerine safran eken çiftçiler kazandı

Düzce'de 1200 rakımlı köyünde fındığa alternatif olarak safran yetiştiren çiftçi Selami Gündoğdu, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde çiftçilikle uğraşan 34 yaşındaki Selami Gündoğdu, 3 yıl önce neredeyse her ailenin fındıkla geçindiği bölgede boş kalan arazilerin gerektiği gibi kullanılmadığını düşünerek yeni arayışlara girdi.

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Köyde toprak analizi yaparak safranın yoğun olarak yetiştirildiği Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden Gündoğdu, üreticilerle konuşarak bitkinin yetiştirilme sürecini gözlemledi.

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Gündoğdu, daha sonra köyüne dönerek edindiği bilgilerle 1200 rakımlı köyündeki yamaç bir arazide boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran yetiştirmeye karar verdi.

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Deneme amaçlı önce 2,5 dönümlük alana safran eken Gündoğdu, yüksek verim elde ederek, pazarı hazır ve alıcı bulan safranı yetiştirerek çiftçilere örnek oldu. Güğdoğdu, Düzce KADEM, Olimpik Anneler, AK Parti Kadın Kolları, Beltur ve Düzce Gençlik Merkezi ekiplerine yönelik hasat günü düzenleyerek, kadınları da bu işe başlamaları için teşvik ediyor.

"Ata tohumu safran soğanını kendi topraklarımızda üretmek istiyoruz"

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Selami Gündoğdu, AA muhabirine, bölgede yaygın olarak üretimi yapılan fındığa alternatif ürün yetiştirmek için harekete geçtiğini söyledi. Uzun yıllardır fındık üreticiliği yaptıklarını aktaran Gündoğdu, "Gıda sektöründe safran üzerinde çalışıyorum, bu işi yapmak da oradan aklıma geldi. Fındığa alternatif bir ürün olarak ektim. Geliri güzel, memnunum. Diğer çiftçi kardeşlerime de öneriyorum." diye konuştu.

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Gündoğdu, Düzce'de bazı kesimlerde kendisini örnek alarak safran üretimi yapılmaya başlandığını dile getirerek, "Bunu ilerleyen yıllarda daha da genişletmeyi planlıyoruz. Çiftçiler olarak ata tohumu safran soğanını kendi topraklarımızda üretmek istiyoruz. Fındıktan bir kazanıyorsak bundan beş kazancımız oluyor. Bu yıl üçüncü yılım ve yüksek verim elde ediyorum. Önümüzdeki yıl bahçemi genişletmek istiyorum." ifadelerini kullandı. AA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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