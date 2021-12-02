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Fındık ihracatından 3 ayda 733 milyon dolar gelir
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Fındık ihracatından 3 ayda 733 milyon dolar gelir

Türkiye'den bu yılın ilk üç ayında 733 milyon 534 bin dolarlık fındık ihracatı yapıldı.

2 Saat Önce
2021-12-02 16:52:48
Fındık ihracatından 3 ayda 733 milyon dolar gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım döneminde 114 bin 778 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu ihracat karşılığında 733 milyon 534 bin 630 dolar döviz girdisi sağlandığı belirtilen açıklamada, dış satımın geçen sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında miktar bakımından yüzde 41,8, değer bakımından yüzde 32,2 arttığı kaydedildi. Türk Telekom Reklamı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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