Fındık alım fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır.' dedi.

Erdoğan, CNN Turk ve Kanal D ortak yayınına katıldı.

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

TMO'nun fındık alım fiyatıyla ilgili Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.