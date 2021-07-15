DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

FETÖ'nün ilham kaynağı bir tarikat: Opus Dei
Yerli uçaksavara 'CANiK' adı verildi
Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt ne iş yapıyor, mesleği nedir?
Libya'ya ihracat yüzde 72 arttı
Miami Belediye Başkanı’ndan tehlikeli çağrı! ‘Küba bombalansın’
2021 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? İsteğe bağlı yer değiştirme (tayin) sonuçları 2021
Avrupa Adalet Divanı’ndan tepki çeken başörtüsü kararı
Milli Emlak'tan vadesinde ödenmeyen borçlara yapılandırma
Çanakkale feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu
Biz bu mavi tik'e bir daha nasıl inanalım?
Reuters’tan Erdoğan analizi
Almanya'dan Türkiye'ye Libya mesajı
LGS'de İlk Üçe Bisiklet Hediyesi
İlk 6 ayda 1 milyar dolarlık fındık ihracatı
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi rektörü mü oldu?

TIMETURK / EKONOMİ / Finansal yeniden yapılandırmada süre uzatıldı

Finansal yeniden yapılandırmada süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzadı.

3 Saat Önce
2021-07-15 11:01:49
Finansal yeniden yapılandırmada süre uzatıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilirken, bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 202 firma (55 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri (FYYS) ile 55,6 milyar TL'lik borç yeniden yapılandırılmıştı.

Banka ve diğer mali kurumlara 25 milyon TL'den az kredi borcu bulunan şirketler için uygulanan FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 28 firma (11 grup) alınırken, söz konusu firmalar ile bağıtlanan FYYS ile 323 milyon TL'lik borç yeniden yapılandırılmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH