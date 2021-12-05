Finansal yatırımları çeşitlendirmenin yolları

Az da olsa elindeki birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar ne kadar çok portföye yönelirse o oranda da riskleri dağıtmış olabilmekteler...

Yatırımcılar küçük ya da büyük boyutta olsun, yatırımlarını çeşitlendirerek bir nevi risklerini dağıtmış olmaktadırlar.

Yatırım yapılırken döviz cephesinden mi, Türk lirası cinsinden mi ya da altın ve hisse senedi açısından mı yatırımda bulunup bulunmama durumu da en çok kafaları karıştıran konular arasında yer alıyor. Yatırım fonları ise son dönem yatırımcıların ilgisini çekerken çeşikleri ile de gözde yatırım araçlar arasında bulunuyor.

Şirket risklerine dikkat

Her şeyden evvel yatırım planı yaparken tüm maddi varlığınızı sadece bir şirketin hisse senedine ya da arz ettiği tahvile yatırırsanız, şirkete özel faktörler nedeniyle finansal sorunlar yaşanması durumunda kayıplarla karşılaşabilme gibi bazı sorunlarla karşılaşabilme riskiniz bulunuyor. Söz konusu şirkete dair sorunlar şirketin ürünlerinde problem çıkması, şirketin bulunduğu sektörde yeni bir regülasyon uygulanması nedeniyle faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi gibi firmaya özel faktörler olduğu için ilgisiz diğer şirketlerin finansal araçları bu faktörlerden etkilenmeyecektir.

Portföy oluşturmak önemli

Bir finansal araç yerine çok sayıda finansal araçtan oluşan bir portföye yatırım yapmak, bir şirket için görülebilecek olumsuz faktörleri, iyi çeşitlendirilmiş bir portföy içinde eritecektir.Bir nevi finansal araçlar sürprizler nedeniyle çok sert dalgalanmalar yaşayabilirken, iyi çeşitlendirilmiş portföylerde hisse senetlerinin birbirlerinden bağımsız dalgalanmaları nedeniyle toplam içerisinde eridiği ve bu nedenle bir portföyün oynaklığının tek bir hisse senedinin oynaklığına göre daha düşük olabildiği görülmektedir.

Kararı analiz edilerek oluşturulmuş ve çeşitlendirilmiş olan bir portföy, farklı risk düzeyleri taşıyan farklı varlık sınıflarını içermelidir. Üç ana varlık sınıfı; hisse senetleri, tahviller ve para piyasası araçlarıdır. Bu listeye emtialar ve hatta gayrimenkuller de eklenebilir. Sözkonusu varlık sınıfları farklı risk ve beklenen getiri seviyelerine sahiptir.

Düşük riskli varlık artırımı

Misal vermek gerekirse; Hisse senetleri genellikle daha fazla riskle yüksek getiri potansiyeline sahipken, tahviller daha az risklidir ve düşük getiriler sağlamaktadırlar. Bu varlık sınıfları bir piyasa koşulunda farklı performans gösterme eğilimindedir. Portföyünüzde farklı varlık sınıflarından araçların bulunması portföyünüzü dengelemenize yardımcı olur. Örneğin yüzde 30 tahvil ve yüzde 70 hisse senedi oldukça popüler bir yatırım kombinasyonu. Yatırımcıların, varlık sınıflarına yatırım yapacakları ağırlıklar onların risk iştahlarına bağlı. Eğer bir yatırımcı emekliliğine yaklaşmışsa tahvil ve para piyasası araçları gibi düşük riskli varlıkların ağırlığını artırabilir.

Çeşitlendirmenin çoğaltılması

Yatırımlarınızı farklı varlık sınıflarına nasıl dağıtacağınızla ilgili tercihinizi sabitledikten sonra bu varlık sınıfları içerisinde de çeşitlendirmede bulunabilirsiniz.Bu konuya dair de örnek sunmak gerekirse; hisse senetleri için; büyüklüğüne göre, faaliyet gösterdiği sektöre göre, bulunduğu bölgeye ya da ülkelere göre çeşitlendirme yapmak mümkün. Çeşitlendirme yaparken seçilen hisse senetlerinin birbirlerinden bağımsız olması, fiyat hareketlerinin paralel olmaması oldukça önemlidir. Farklı sektörlerden farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin ortak noktası daha az olacağı için bu tür hisse senetlerini seçmek çeşitlendirmeyi artırır.

Doğru varlıkları seçmek

Aynı zamanda muhtemel riski dağıtmak dağıtmak, çeşitlendirme yapmak amacıyla her finansal araca da yatırım yapılmamalı. Düşük riskli, yüksek beklenen getiri sahip bir yatırım portföyünün en önemli unsurlarından birisi de finansal varlık seçimidir. Doğru varlıkları seçmek, doğru ağırlıklarda yatırım yapmak ve hatta yurtdışında ihraç edilmiş enstrümanlara yatırım yapmak bilgi ve zaman gerektiren bir aşamadır.

Süreci yakından takip

Doğrudan yatırımda bulunmak yerine bireysel emeklilik fonları veya yatırım fonları üzerinden de çeşitlendirmeye gidebilirsiniz.Uzmanlar tarafından yönetilen ve yönlendirilen fonlara başvurmak da tercihleriniz arasında olmalı. Özellikle bankalar üzerinden ilerleyerek fikri takipte bulunabilir yazılı ve görsel medya üzerinden de yatrım enstrümanlarını daha sıkı takibe alabilirsiniz. Günlük verilerin takibi kadar orta ve uzun vadede yatırım ise daha rasyonel bir tercih olarak görülebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.