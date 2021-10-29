Finansal yatırımın kritik noktaları

Yatırım yaparken tek bir finansal araç yerine, yatırımlarınızı çok sayıda finansal araca dağıtmanız, yatırımlarınızın kontrol edemeyeceğiniz faktörlerden daha az etkilenmesini sağlayarak taşıdığınız riski azaltır.

Elinde biraz para geçtiğinde vatandaşlar panik içerisinde nereye yatırım yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Paranın miktarı çok olduğunda ise bu panik daha da büyüyebiliyor.

İster küçük olsun ister büyük; yatırım yaparken belli bir yatırım seçiminden ziyade elinizdeki miktarın riskini azaltan çeşitli unsurlara yönelmek finans uzmanlarına göre daha mantıklı bir seçim.

100 liranız varsa bunun yarısını eğer altına yatırmışsanız geri kalanı da dilimler halinde döviz ya da mevduatta tutmak da bir diğer yatırım tercihi....



Yatırım sürecinde sepet oluşturmak

Yatırım yaparken tek bir finansal araç yerine, yatırımlarınızı çok sayıda finansal araca dağıtmanız, yatırımlarınızın kontrol edemeyeceğiniz faktörlerden daha az etkilenmesini sağlayarak taşıdığınız riski azaltır.

Finansal araçlar sürprizler nedeniyle çok sert dalgalanmalar yaşayabilirken, iyi çeşitlendirilmiş portföylerde hisse senetlerinin birbirlerinden bağımsız dalgalanmaları nedeniyle toplam içerisinde eridiği ve bu nedenle bir portföyün oynaklığının tek bir hisse senedinin oynaklığına göre daha düşük olabildiği görülmektedir.

Varlıklarınısı nasıl şekillendirirsiniz?

İyi çeşitlendirilmiş bir portföy, farklı risk düzeyleri taşıyan farklı varlık sınıflarını içermeli. Üç ana varlık sınıfı; hisse senetleri, tahviller ve para piyasası araçları. Listeye emtialar ve hatta gayrimenkuller de eklenebilir. Bu varlık sınıfları farklı risk ve beklenen getiri seviyelerine sahip. Portföyünüzde farklı varlık sınıflarından araçların bulunması portföyünüzü dengelemenize yardımcı olur. Mesela yüzde 40 tahvil ve yüzde 60 hisse senedi oldukça popüler bir yatırım kombinasyonudur.

Fon düşüncesi

Yatırım sürecinde riski dağıtmak, çeşitlendirme yapmak amacıyla her finansal araca da yatırım yapılmamalı. Düşük riskli, yüksek beklenen getiri sahip bir yatırım portföyünün en önemli unsurlarından birisi de finansal varlık seçimi. Doğru varlıkları seçmek, doğru ağırlıklarda yatırım yapmak ve hatta yurtdışında ihraç edilmiş enstrümanlara yatırım yapmak bilgi ve zaman gerektiren bir süreç. Eğer bu konuda bilgi birikiminiz ve/veya yatırımlarınızı takip edecek zamanınız yoksa bu durumda doğrudan yatırım yapmak yerine yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları üzerinden de iyi çeşitlendirilmiş ve uzmanlar tarafından yönetilen portföylere yatırım yapabilirsiniz.

Risklerin düşürmek elinizde

Tüm paranızı riskli yatırımlara yönlendirmeyin.Hakkında bilgi ya da fikir sahibi olmadığınız bir yatırım aracına yatırım yapmayın. Yeterli bilgiye sahip değilseniz kripto para, Eurobond, hedge fon ya da düşük dereceye sahip tahvillere yatırım yapmak paranızın tamamını kaybetmenize yol açabilir. Aynı durum hisse senedi yatırımlarında da geçerli. Örneğin hisse senedi, Kripto, fon, Eurobond gibi yatırımlarda hakkında bilgi sahibi olmadığınız şirketlere ait hisse senedi satın almak hatalı bir adım atmanıza neden olabilir.

Duygu ile değil mantıkla hareket

Hisse senedi yatırımlarında sektörün durumundan şirketin kar dağıtım politikasına, genel ekonomiden şirketin finansal durumuna ve hisse performansına kadar birçok farklı unsur etkili olur. Bu nedenle, yatırım yaparken yeterince araştırma yapmayı ihmal etmemek gerek.

Yatırım yaparken duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeye gayret gösterin: Yatırım yaptığınız araçları araştırın ve piyasa beklentilerini takip edin. Olumsuz haberler aldığınızda duygularınıza kapılıp yatırımı hemen elden çıkarmak yerine öngörülerinizi gözden geçirin ve atılacak adımları belirleyin. Örneğin her yatırım adımınız için kendinize durma noktası belirleyebilir ve bu kararlarınıza uygun al sat işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynaklarınız ne derece güvenli?

Yatırım yaparken güvenilir kaynakları takip etmeniz faydalı. Öne çıkan her haberi değil, uzmanların tavsiye ve yorumlarını dikkate alın. Uzmanların ise bu konuda ehil olduklarına emin olmalı, özellikle Yatırım tavsiyesi alacakları kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu lisanslarına sahip olup olmadıkları ve finansal piyasa tecrübelerine bakın. Ancak bu tavsiye ve yorumları kendi yatırım stratejiniz, ihtiyaç ve kararlarınızla birlikte değerlendirmeniz önemli bir adımdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.