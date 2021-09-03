Finansal hatalardan kaçınma yöntemleri

Finansal durumumuzu iyileştirebilmek, en azından kötüye gitmesinin önüne geçebilmek adına yapılacak davranışlar ve atılacak adımlar şahsi ve ailevi ekonominize ister istemez yansıyacaktır.

Alışveriş yaparken, okula öğrenci gönderirken, araç ya da ev taksiti öderken ya da ihtiyaç olmadığı halde zorunlu durumlarda ortaya çıkan harcamaların belli bir periyoda çekilmesi gerekiyor.

Her tüketici elbette kendi bütçesine göre davranmak durumunda ama öyle anlar vardır ki harcama yapmamanız kaçınılmaz.

Tüm bunlara rağmen gelir-gider durumunuzu gözden geçirirken belli bir planlama yapılması ve bu planın da kontrol edilmesi kaçınılmaz görünüyor.

Finansal durumumuzu iyileştirebilmek, en azından kötüye gitmesinin önüne geçebilmek, adına yapılacak davranışlar ve atılacak adımlar şahsi ve ailevi ekonominize ister istemez yansıyacaktır.

Bu süreçte yapılan ekonomik hatalar ve bunların bazı çözüm önerileri ise şu şekilde:

İndirim kuponu ya da kampanya sürecine dikkat

Tüketiciler çoğu zaman ihtiyaç duyduğundan daha fazlasını harcama eğilimine girebiliyor. Küçük gibi görünen bu harcamalar belli bir ay ya da hesap sonuna gelindiğinde ise büyük bir miktar olarak karşımıza çıkabiliyor.

Aşırı harcama yapma konusunda özellikle finansal yaklaşım gösterilmesi ve daha rasyonel bir alışveriş bilincine erişilmesi gerekli.Siz belli bir indirim kuponuna sahip olabilir ya da indirimli bir kampanyaya denk gelebilirsiniz. Bu durum sizi illaki harcamaya sevk etmemeli. İhtiyaç hasıl olduğunun farkında bulunmak önemli.

Çok mu ihtiyaç var?

Hemen her ay tasarruf planı yapmak gerek. Sık rastlanan ekonomik hatalardan birisi de "hangi harcamalardan kısmalıyım?" sorusunun sorulmaması. Uzun vadede bir birikim planı varsa bu sorunun atlanılmaması gerekiyor. Özellikle giderlerin oluştuğu kalemlerden zoraki olmayanların elenmesi lazım. Birikim hesabı yapılıyor ise gelir-gider tablonuzdan isteğe bağlı harcamaların ayrışxtırılması gerekli.

Borcu borçla kapatmak

Düşülen finansal hatalardan birisi borçların bitirilmeden yeni borçlanmalara gidiliyor olması. Sözkonusu borçların en azından asgari ödemelerinin yapılması gerekli. Diğer borçları başka borç alarak kapatmak önemli yanlışlardan.

Bu durumda faiz oranı en yüksek olana ödemeden bornç kapatmak daha uygun. Borçların kapanmadan diğer kartlar ya da yeni borçlanmayla temini pek tercih edilmemeli.

Birikim hesabı

Ekonomik durumunuzda toparlanma olduğu durumda birikimlere yönelebilirsiniz.Birikim hesabında olduğu gibi az da olsa belli bir birikimi küçük görmeden devreye sokmanız önemli. Çevrenizde de bulabileceğiniz gibi finansal bir danışmana başvurabilirsiniz. Kendi yatırım planlarınızı yaparken bu konuda uzman kişilerin fikirlerini almanız faydalı olacaktır.

Zor durumlara hazırlık

İnsanların zor zamanlarında maruz kalabilecekleri durumları planlamaları lazım. İşsizlik gibi kaza gibi belli durumlara hazırlık önemli. Zor durumlara karşı dönüşü olmayan telafiler bir kenara not edilerek. "Benim başıma gelmez" demeden acil durumlarda başvurabileceğiniz bir fon oluşturmanız finansal açıdan size katkı sunacaktır.

Uzun vade mi kısa vade mi?

Toplum olarak elimizdeki altını doları biriktirme meraklısıyız. Finansal uzmanların değerlendirmelerine göre özellikle çalışan ve emekli kesimi yastıkaltı birimkimi ön planda tutuyor. Elinizdeki altını ya da dövizi uzun vadede tutarken altın ya da dövizdeki kısa vadeli artış ve azalışlar karşısında fazla refleks göstermemeniz gerekiyor. Uzun vadeli bir yatırım planı varsa kısa vadede birikimlerinize dokunmamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.