Fenerbahçe token ne kadar kaç TL? Fenerbahçe coin nasıl ve nereden alınır? Kripto para yatırımcılarının sayısı her geçen gün artarken kulüpler de kripto para işine girmeye başladı. Fenerbahçe Kulübü ile Paribu arasında Fenerbahçe Token konusunda anlaşma sağlandı. Kripto para yatırımcısı taraftarlar Fenerbahçe tokenin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Fenerbahçe coin (token) 9 Ağustos'ta ön satışı başlayacak.

Fenerbahçe token ne kadar kaç TL? Fenerbahçe coin nasıl ve nereden alınır? Kripto para yatırımcılarının sayısı her geçen gün artarken kulüpler de kripto para işine girmeye başladı. Fenerbahçe Kulübü ile Paribu arasında Fenerbahçe Token konusunda anlaşma sağlandı. Kripto para yatırımcısı taraftarlar Fenerbahçe tokenin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Fenerbahçe coin (token) 9 Ağustos'ta ön satışı başlayacak.

Fenerbahçe Kulbü Başkanı Ali Koç bir projesini daha hayata geçirdi. Çağın yeni trendi olan kripto paralar kulüplerin de ilgisini çekmeye başladı. Taraftar token projesine Fenerbahçe Kulübü de dahil oldu. Fenerbahçe ile Paribu arasında Fenerbahçe token konusunda anlaşma sağlandı. Kripto para yatırımcıları ve Fenerbahçe tokene yatırım yapmak isteyen taraftarlar Fenerbahçe token ne kadar kaç TL? Fenerbahçe coin nasıl ve nereden alınır? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe token ine ilgili detaylar...

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüzün bu yeni adımıyla taraftarlarımızın kulübümüzle etkileşimleri artacak, bağlılık odaklı iletişimimiz güçlenecektir. Fenerbahçe Token satışa çıkmasının ardından Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecektir. Taraftarının gücüyle dahil olduğu her alanda farkını ortaya koyan, rekorların karşılığı olan kulübümüz; yeni dünyanın dinamiklerinden biri olarak dünya genelinde ve ülkemizde tüm ilgiyi üzerine toplayan kripto varlık dünyasında da farkını ortaya koyacak!"

FEBERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Stoken Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi'nin Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği (birlikte “Taraflar”) ile imzalamış olduğu Fenerbahçe Taraftar Token Üretim ve İş Birliği Sözleşmesi uyarınca Ethereum platformunda geliştirdiği bir kripto varlıktır.

Kripto varlıklar, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade etmektedir. Fenerbahçe Token ile Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği (“Kulüp”) taraftarları ve tüm dünyadan sporseverler Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sağladığı imkânları kullanarak Kulüp'le etkileşime girebilecek, Kulüp'ün düzenleyeceği anketlere/ oylamalara katılım sağlayabilecek, Kulüp'ün sunduğu ödüllerden yararlanabilecek ve bunlarla sınırlı olmayan ve Kulüp'ün belirlediği şekillerle Fenerbahçe Spor Kulübü'nü destekleyebilecektir.

FENERBAHÇE TOKEN NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Fenerbahçe Token Paribu üzerinden kolayca alınabilir. Bunun için şu adımları izlemeniz gerekiyor.

Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girin.

“Üye Ol” butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girerek üye olun.

“Ayarlar” butonundan kimlik doğrulamanızı tamamlayın.

Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın.

Satış periyotları başladığında talep oluşturabilirsiniz.

FENERBAHÇE TOKEN NE KADAR?

Seçenek 1

Satışa Sunulan Adet 20.000.000

Satış Fiyatı 15 TL

Kilit Süresi

15 Ay

Seçenek 2

Satışa Sunulan Adet 500.000

Satış Fiyatı 30 TL

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