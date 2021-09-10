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TIMETURK / EKONOMİ / Fed yetkilisi Mester: Enflasyonda riskler yukarı yönlü

Fed yetkilisi Mester: Enflasyonda riskler yukarı yönlü

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonun bu sene yüksek kalabileceğini, risklerin de yukarı yönlü olduğunu söyledi.

24 Dakika Önce
2021-09-10 23:18:14
Fed yetkilisi Mester: Enflasyonda riskler yukarı yönlü

Mester sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada Fed'in bazı politika kararlarında kullandığı yeni göstergeleri netleştirmek için alanı olduğunu belirtti. Mester “Fed yetkilileri maksimum istihdam ve enflasyon değerlendirmesi konusunda kamuoyunu net biçimde bilgilendirmeli” diye konuştu.

Mester bu kapsamda Fed'in toplantı sonrası basın bildirisinde ekonomik görünüm tahminlerinin neden değiştiği konusunda daha fazla bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Mester FOMC'nin Nisan toplantısında yer alan fiyat artışlarının arz talep dengesizliklerinden kaynaklandığı ve ‘geçici olduğu' değerlendirmesinin artık enflasyon dinamiklerini doğru tanımlamadığını vurguladı.

Mester konuşmasında ayrıca bu yıl enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceğini, gelecek yıl ise düşüşe geçeceğini öngörerek risklerin de yukarı yönlü olduğunu söyledi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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