Fed yetkililerinin yatırımlarına inceleme!

Geçen hafta iki Fed yetkilisinin kişisel portföyü kamuoyunda tartışma konusu olurken, Fed Başkanı Jerome Powell Fed yetkililerine yönelik yatırım kuralları belirlenmesi için harekete geçiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed yetkilileri için yatırım kuralları belirlenmesi için bir değerlendirme süreci başlattı.

Powell, kıdemli Fed yetkililerinin onay verilebilir finansal portföyleriyle ilgili etik kurallara yönelik yeni ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması talimatını verdi.

Fed sözcüsü, söz konusu değerlendirmenin mevcut kural ve standartların sıkılaştırmasına yönelik yöntemlerin belirlenmesine destek vereceğini açıkladı. Sözcü Komite'nin bu konuda uygun değişiklikler yapacağını ve değişikliklerin ilgili mevzuata ekleneceğini söyledi.

Fed tarafından yapılan açıklamada Powell'ın bu talimatı geçen hafta verdiği belirtildi. Geçen hafta Boston ve Dallas Fed başkanlarının kişisel portföyleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

İki yetkili hisselerini sattı

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan merkez bankasının ABD ekonomisini Kovid-19'a karşı korumak için güçlü adımlar attığı bir yıllık dönemde bazı yatırımlarda aktif işlemler yaptıklarını gösteren son finansal beyan belgelerinin ardından, bireysel portföylerindeki hisse senedi varlıklarının tamamını Eylül sonuna kadar elden çıkaracaklarını duyurmuştu.

İki başkan duyuruyu birbirinin neredeyse aynı açıklama metinleri ile yaptı.

Her iki başkan, çeşitlendirilmiş endeks fonlarındaki satışlardan elde ettikleri geliri yatırdıklarını ya da bunları nakitte tuttuklarını kaydetti.

Rosengren açıklamasında, “Kişisel tasarruf ve yatırım işlemlerim Fed'in etik kurallarına uygun, ancak belirttiğim adımları atarak, görünürdeki herhangi bir çıkar çatışmasını ortadan kaldırmaya karar verdim” dedi.

Kaplan da Rosengren'in değerlendirmelerine benzer bir açıklama yaptı. Her iki başkan, başkanlık dönemleri boyunca hisse senedi işlemleri yapmama taahhüdünde bulundu.

Kamuoyunda eleştiri konusu olmuştu

12 bölgesel Fed başkanının geçen ay verdikleri son yıllık finansal beyan belgelerinin ardından, Rosengren ve Kaplan'ın işlem faaliyetleri, Fed'in pandemi sırasında varlık fiyatlarının yükselmesine ve buna bağlı olarak da varlıklı Amerikalıların oransız fayda sağlamalarına yol açan para politikası adımlarının hali hazırda yoğun olarak sorgulandığı bir dönemde sert eleştirilere maruz kaldı.

Potomac River Capital'den Mark Spindel, “Yoğun bir şekilde eleştirildikleri bir dönemde ve politikalarının zengini daha zengin yaptığı söylenirken, bu başkanların ne yaptıklarını sorgulamanız gerek. Bu durum onlar adına pek de olumlu gözükmüyor." dedi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.