Fed yarın ne yapacak? Fed'in görevi nedir?

Analistler, Fed'in faiz artışına gitmesi beklenmezken, tahvil piyasalarında 25 baz puan artış beklenen marttaki toplantıya ilişkin yönlendirmelerin ve varlık alımlarının azaltımına yönelik tutumun yatırımcıların odağına yerleştiğini söylüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürdü. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü kaydetti.

Rusya-Ukrayna krizinin tesiri

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülemeye devam ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler fed'den ne bekliyor?

Analistler, Fed'in faiz artışına gitmesi beklenmezken, tahvil piyasalarında 25 baz puan artış beklenen marttaki toplantıya ilişkin yönlendirmelerin ve varlık alımlarının azaltımına yönelik tutumun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini vurgulayan analistler, yurt içinde ise bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin izlenebileceğini kaydetti.

Fed'in ana misyonu nedir?

Amerikan Merkez Bankası Fed, sadece piyasaları değil bankalar arası faaliyetleri de düzenlemektedir. Amerika'nın çeşitli eyaletlerindeki birçok banka, Fed'den kredi alıyor. Bankalara bu kredilerin verilmesi, Amerika'da yaşayanların alım gücünü de doğrudan etkiliyor. Para sirkülasyon ile birlikte tarım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarında indirime gidiliyor.

Fed'in diğer görevleri arasında ise; Orta ve uzun vadeli ekonomik planlar yapmak.Bu planları Beyaz Saray'a sunmak.Beyaz Saray tarafından onaylanan yaptırımları ve uygulamaları hayata geçirmek yer alıyor.

Fed ne pozisyon alacak?

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulanmıştı. .