Fed tutanakları sonrası varlık satışı

Tutanaklarda birçok üyenin ekonominin komitenin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ilerlemesinin zaman alabileceğine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti.

Yurtdışı piyasalarda enflasyonun gelişine dair fiyatlamaların daha belirgin şekilde riskli varlıklar üzerinde etkisini göstermeye devam ettiğini izleniyor. Endekslerde bu görünüşle oluşan düşüşlere FED'in dün açıklanan toplantı tutanakları da etki etti. 10 yıllık ABD tahvil faizi tutanaklar sonrası %1.7 düzeyine kadar yükseldi fakat piyasaların kapanışına doğru %1.67'li seviyelere geriledi. Ons Altın tutanakların ardından son dört ayın en yüksek seviyesini gördüğü günde düşüşe yöneldi. Bizde kur cephesinde ise 8.43 seviyesini biraz üzeri denendi fakat üzerine geçiş sağlanamadı.

Tahvil alımlarının azaltılması sinyali

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'in değerlendirmesine göre; FED toplantı tutanaklarında tahvil alımlarına ilişkin ifadeler dikkat çekti. Buna göre bazı üyeler tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik değerlendirmelerin önümüzdeki toplantılarda olabileceğini öngördü ve tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik değerlendirmelerin başlaması gerektiği sinyalini verdi. Toplantı tutanaklarında konuyla ilgili olarak "Bazı üyeler, ekonominin komitenin hedeflerine doğru hızlı bir ilerleme göstermeye devam etmesi durumunda varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamak için bir noktada önümüzdeki toplantıların uygun olabileceğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

İstihdam ve fiyat istikrarı değerlendirmesi

Tutanaklarda birçok üyenin ekonominin komitenin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ilerlemesinin zaman alabileceğine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti. Piyasaların son zamanlarda FED'in görüşlerinden bağımsız ve tersi şekilde enflasyon fiyatlamasını ciddi ölçüde yaptığı bu periyotta tutanaklarda yer alan tahvil alımlarının azaltılması yönünde değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin bazı yetkililerin görüş beyan etmiş olması endekslerde satış baskısı oluşturdu. Fakat baktığımızda bu satışların çok yüksek bir boyutta da olmadığı izlendi.

Çin'in kripto para kararı

Bu arada kripto para piyasalarında Çin'in yasaklama kararıyla sert bir düşüş yaşanırken Bitcoin 31 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'de seansın takip eden bölümlerinde tepki alımlarının etkisiyle 40 bin dolar seviyesi görüldü. Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladı.

Asya'da endekslere baktığımızda bugün Japonya dışında satıcılı hareketlerin oluştuğu gözleniyor. ABD vadelilerinde ise yatay hareketler hakim görünüyor. Endeksin de güne yatay bir başlangıç yapması mümkün olabilir.

Altın fiyatları seyri



...Haziran vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.18 yükselişle 1.869,95 seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları FED'in dün açıklanan toplantı tutanaklarında tahvil alımlarının azaltılmaya başlanmasına ilişkin konuşmaların geçmesiyle yükselen tahvil faizleri karşısında dört ayın en yüksek seviyelerinden düştü. Kontratta bugün için destek bölgesi olarak izlediğimiz 1.855-1.845 Dolar üzerinde tutunma devam ederse yükseliş sürebilir. Hareketlerin bu seviye altında kalmaya devam etmesi durumunda ise oluşmasını muhtemel düşüşte kontratta 1.838 seviyesine doğru geri çekilmesinin devamı beklenebiliir. Dolar endeksinde enflasyon fiyatlaması ve 90.00 seviyesi altında bir eğilim oluşursa Altın fiyatlarında yükselişin devamı gelebilir...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.