Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Özellikle altının ve doların seyri açısından da Fed'in vereceği karar merakla bekleniyor. FED toplantısı ne zaman saat kaçta? Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz kararı ne oldu? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. ABD Merkez Bankası yılın son kritik toplantısını enflasyonun rekor kırmasının baskısı altında yapacak.

ABD Merlez Bankası Fed 2021 yılının son faiz kararını açıklayacak. ABD'de enflasyon oranlarının rekor seviyeye çıkması ile Merkez Bankası'nın faiz konusunda ne karar vereceği merakla bekleniyor. Tüm dünya piyasalarında olduğu gibi ülkemizde de piyaslar Fed'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Beklenen faiz açıklamasının henüz gelmemesi üzerine vatandaşlar FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faiz kararı ne oldu? Fed faizi açıkladı mı? soruları sorulmaya başlandı.

FED toplantısı ne zaman saat kaçta?

ABD Merkez Bankası Fed yılın son toplantısını 14-15 Aralık tarihlerinde yapacak. ABD ile Türkiye arasındaki saat farkından dolayı Fed'in faiz kararı akşam saatlerinde ülkemizde duyurulacak. Fed toplantısının Türkiye saati ile 15 Aralık 21.00'de sona ermesi bekleniyor. Faiz kararının ise 22.30 civarında açıklanması bekleniyor.

ABD'de enflasyon rekoru kırıldı

ABD Çalışma Bakanlığının son verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.

Fed faiz kararı ne olur?

Ekonomistlerin gelecek yıl en az bir faiz artırımı beklediği Fed'in bu yılın son toplantısında faizi yüzde 0,00-0,25 seviyesinde tutması bekleniyor. Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed Başkanı Jerome Powell'ın uzun süredir devam eden enflasyonun "geçici" olacağına yönelik sözle yönlendirmesinden vazgeçmesi sonrası 2022'de 2 faiz artışı olabileceğini, ilk faiz artışının haziranda, ikinci faiz artışının ise aralıkta gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Fed'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.

Fed nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir) 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.