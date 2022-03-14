FED toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı günü ve kararı

FED toplantısı ne zaman? Faiz oranlarını artıracağını duyuran FED'in yeni toplantı günü merak ediliyor. FED para politikası toplantısında gecelik gösterge faizini çeyrek puan artırması bekleniyor. Peki ama FED toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...