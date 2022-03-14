FED toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı günü ve kararı
FED toplantısı ne zaman? Faiz oranlarını artıracağını duyuran FED'in yeni toplantı günü merak ediliyor. FED para politikası toplantısında gecelik gösterge faizini çeyrek puan artırması bekleniyor. Peki ama FED toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...
2022-03-14 18:02:40
Faiz oranlarını artıracağını duyuran FED'in yeni toplantı günü merak ediliyor. FED para politikası toplantısında gecelik gösterge faizini çeyrek puan artırması bekleniyor. Peki ama FED toplantısı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...
FED toplantısı ne zaman?
FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 16 Mart saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.
Fed'in 16 Mart'ta yapılacak para politikası toplantısında gecelik gösterge faizini çeyrek puan artırması bekleniyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını “dikkatlice” yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti. (REUTERS)
FED kararı
FED toplantısı yapıldıktan sonra alınan kararları haberin içerisinden güncel bilgilerle öğrenebilirsiniz. .
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