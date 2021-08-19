Fed sonrası altın fiyatlarında yön değişti

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu günlük olarak gerçekleştirdiği altın analizinde bugün, yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu. Şatıroğlu Dün açıklanan Fed tutanaklarının altın fiyatlarını negatif etkileyeceğini öne sürerken görünümün negatif olduğunu paylaştı

ABD Merkez Bankası(Fed) son faiz toplantısına ait tutanakları dün akşam itibariyle yayınladı. Fed yetkilileri arasında ortak bir kanı ortaya çıkmamasına rağmen varlık alımlarının hızının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından 2021 yılı sonuna doğru düşürülmesinin muhtemel olduğu sonucu ortaya çıktı.

Teknik analiz konusunda Türkiye'nin en önemli isimleri arasında gösterilen Tunç Şatıroğlu ise açıklanan Fed tutanakları sonrası altın fiyatları için yaptığı teknik çalışmanın sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

ALTIN FİYATINDA POZİTİF GÖRÜNÜM BOZULDU

Şatıroğlu ons altın fiyatının açıklanan tutanaklardan sonra satış baskısı altında kaldığını vurgularken teknik analize göre hareketli ortalamanın altına düştüğünü ortaya koyyu. Şatıroğlu bu bilgiler ışığında altın fiyatlarında görünümün negatife döndüğünü vurguladı. Şatıroğlu yaptığı analizde “Altın tutanaklardan sonra satış yedi ve hareketli ortalamanın altına düştü. Pozitif görünüm bozulmuş oldu. 1770'e kadar düşüşler normal, sonrasında ise görünüm iyice bozulmuş olur.” İfadelerini kullandı.

Gram altın fiyatlarında yükseliş hakkında da düşüncelerini paylaşan Şatıroğlu “Gram altın bu sefer dolar kurundaki artışla yükseliyor. 491'i geçince tekrar yükseliş trendine döndüğü teyit edilmiş olacak.” Diye yazdı.

Fed sonrası gümüş fiyatlarını da yorumlayan Şatıroğlu altın fiyatları gibi gümüş fiyatlarında da bir geri çekilme yaşanacağının altını çizerken “Gümüş 24 üzerine çıkamadı ve Fed tutanaklarından sonra düştü. Şimdi 23 desteğini takip ediyoruz. Jackson Hole sonuçlanıncaya kadar bir aşağı bir yukarı hareketler devam eder diye düşünüyorum.” Yorumunu yaptı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.