Fed kararından sonra dolarda son durum

Piyasalar Fed ve TCMB'yi beklerken kurda rekor geldi. Dolar güne 14.39 liradan başladı. Öğleden sonra 14.76'yı aşarak, akşam saatlerinde ise 14.80'i geçerek yeni tarihi zirvesini gördü. Fed'in faiz kararının ardından 14.83'ü test eden Dolar/TL, 14.78 seviyesinde hareket ediyor

Dolar/TL, kritik faiz kararı öncesinde yükselişine ve yeni zirvelerine devam ediyor. Dolar güne 14.39 liradan başladı. Öğleden sonra 14.76'yı aşarak, akşam saatlerinde ise 14.80'i geçerek yeni tarihi zirvesini gördü. Euro/TL de 16.70 ile rekor kırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından 14.83'ü test etti. Kur, daha sonra 14.78 seviyesine döndü.

Dün dolar yeniden 14 liranın üzerine tırmanınca gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti. Merkez, aralık başından bu yana kuru söz konusu seviyenin altında tutmak için piyasaya 4 kez müdahalede bulunmuştu. Ancak dün yeni bir müdahale gelmedi.

FED FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. 2022 ve 2023 için üç faiz artışı beklentisi öne çıktı. Varlık alımında azaltım ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi. Fed, enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçti.

TCMB'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Yurtiçinde yarın Merkez Bankası (TCMB) yarın merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi 100 baz puanlık bir faiz indirimi geleceği yönünde oluşmuş durumda. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizi yüzde 15'e çekmişti.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.