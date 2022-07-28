Fed kararı piyasaları nasıl etkiledi?

ABD Merkez Bankası, faizi 75 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile 2,50 aralığına çekti. Fed'den gelen mesajları hisse senedi piyasaları pozitif karşıladı.

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararındaydı. Politika faizi tahmin edildiği gibi 75 baz puan artırıldı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının ardından piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Dolar, altın ve petrolde yükseliş yaşandı.

Küresel borsalar Fed'den gelen açıklamalar ile yönünü yukarı çevirdi. Özellikle de FED Başkanı Jerome Powell'ın daha çok faiz artışı olabileceği mesajı dolar endeksini güçlendirdi. Powell'ın faiz artış hızının bir noktada yavaşlayacağı mesajı ise emtia piyasasını hareketlendirdi. Ons altın bin 740 dolar bandını aştı. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolara yükseldi.

"Piyasalarda olumlu bir hava yaşanıyor"

Polis Akadenizi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Piyasa beklentisiyle paralel bir faiz artışı olduğu için gerekirse sıkılaştırma hızını azaltabileceklerini söyledikleri için bugünden itibaren piyasalarda olumlu bir hava yaşanıyor.

Geel itibarıyla dolar endeksini güçlendiren bir süreç Fed'in faiz artışları ve parasal sıkışması, gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere bütün ekonomilerde yerel paralar üzerinde baskıyı artıracak.

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