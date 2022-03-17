FED kararı emtia pıyasasını etkiledi

Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan risklerin sürmesi, Fed'in enflasyonun süreceği yönündeki beklentileri ve büyüme tahminlerini düşürmesi altın fiyatlarındaki dalgalanmada etkili oldu.

Fed'in politika faizini 2018'den bu yana ilk kez 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltmesi sonrası yatırımcılar gözünü altına çevirdi. Altın piyasası Fed kararını yakından takip ederken, ons altın fiyatları karar sonrasında dalgalandı.

ONS ALTIN FİYATI DÜŞTÜ

Fed'in dün akşam açıkladığı faiz kararının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı akşam saatlerinde % 1,10 düşüşle1895 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak sonrasında hızlı bir şekilde sabah saatlerinde yükselerek 1935 dolardan işlem gördü. Altının faiz kararına rağmen düşmemesinin altında Ukrayna savaşının doğurduğu risklerin yanında Fed'in büyüme tahminlerini aşağı çekmesi de yer aldı.

FED KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLEDİ?

Fed'in politika faizini yükseltmesi, aynı zamanda ABD dolarının değerinin artmasını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla herhangi bir faiz getirisi olmayan altın gibi yatırım araçları için faiz artışı olumsuz bir durum olarak görülüyor. Ancak şu anda Ukrayna'da devam eden savaş, ekonomik ve finansal riskleri artığı için bu gelişme altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte spot piyasada altın ons başına 1935 dolardan işlem görürken altın vadeli işlemleri 1936 dolardan işlem gördü. .