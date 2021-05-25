Fed’in geçici enflasyon düşüncesine karşı sıkılaşma dinamikleri

'Bir tarafta, ısınan enflasyon belirtilerinin artırdığı endişeler ve sıkılaşma tartışmaları duruyor. Gelişmiş ülkelerde önemli bir toparlanma gözleniyor...'

"Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bölgesel başkanları arka arkaya yaptıkları konuşmalarda enflasyonun geçici olduğunu yinelemeye devam ediyorlar. Diğer tarafta ısınan enflasyon belirtilerinin artırdığı endişeler ve sıkılaşma tartışmaları duruyor. Gelişmiş ülkelerde önemli bir toparlanma gözleniyor."

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Ekonomik büyümenin pandemi öncesi dinamiklere çok yaklaştığı ve enflasyon baskısından dolayı oluşan yeni piyasa denge faiz oranlarına fonlama oranlarının uyması gerekliliği bu tartışmaları ağırlıklı hale getiriyor. Dolayısıyla, her ne kadar açıklamalar “tapering” havasını dağıtmaya yönelik olsa da Fed'in geçiş aşamasına doğru yol alındığı görülüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bir önceki değerlendirmemizde, 2013 model tapering sürecinde ilk faiz artırımının iletişimden 2,5 yıl sonra gerçekleştiği üzerinde durmuştuk. Yani faiz artırımı, bu sürecin son adımı şeklinde olacak." diyen Erkan, "2023'e dair faiz artırımı beklentileriyle eşleştirdiğimizde, Fed'in ilk defa bu yıl içerisinde 'varlık alımlarının azaltılabileceğine' yönelik açıklama yapma ihtimali yüksek görünüyor. Ki, bu muhtemelen yaz ayları içerisindeki FOMC'ler içerisinde gerçekleştirilebilir." yorumunu yaptı.

Yorumda şunlara yer verildi: Diğer ülke Merkez bankaları için de benzer öngörüler yapılabilir anlamına geliyor. Aşılamanın ilerletilmesi ile beraber problemli sektörler toparlanıyor ve imalat-hizmet ayrışması azalıyor. Bu da demek oluyor ki; açılmalar ile beraber ekonomik faaliyet ve istihdamın ağırlıklı kaynağı hizmet sektörü geri dönüyor. Ekonomik iyimserliğin artmasıyla beraber, daha normal politika beklentileri ağırlıklanırken; enflasyon konusunda ise benzer problematik durum Euro Bölgesi gibi ana ekonomiler açısından da söz konusu. Chip krizi yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor ve üretimde kullanılan bütün hammaddelerin fiyatı firmaları ürünlere zam yapmaya itiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.