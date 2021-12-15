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TIMETURK / EKONOMİ / Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın yorumu

Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın yorumu

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklanırken; altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, altınla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 

16 Dakika Önce
2021-12-15 13:48:11
Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın yorumu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu gece açıklayacağı faiz kararı öncesi altında hareketlilik sürüyor.

Vatandaşlar altın fiyatları hakkında araştırma yaparken altın ve para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

''Küresel piyasaların gözü Amerikan Merkez Bankası Fed'de" diyen İslam Memiş, “Yatırımcı öncelikle eski Türkiye ekonomisinin olmadığını kabullenmeli. Burada yapılması gereken tek şey varlıklara sahip çıkılması. Ama yeni yatırımcıların ‘nerden satarım, ne alırım da para kazanırım' düşüncesi var. Ancak böyle piyasayı vatandaşların teknik olarak sürdürmesi ve uygulaması çok zor. Uzman bir destek almıyorsanız, ‘al-sat yapma' düşüncesinin çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar her zaman uzan vadeli yatırımcı olmak, birikimlerini koruyarak yola devam etmek zorundalar. Bu saatten sonra 800 liradan gram altın alırım 900 liradan satarım. Bunlar tamamen riskli'' değerlendirmesinde bulundu.

Gözler Fed'in kararında

Öte yandan altın yatırımcısı için günün en önemli verisi ABD'den gelecek.

Merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bugün saat 22.00'de Jerome Powell tarafından açıklanacak.

Ons altın fiyatına doğrudan etki eden kararın ardından gram altın fiyatında hareketlilik bekleniyor.

Saat 13:48 itibariyle serbest piyasada altın alış-satış fiyatları şöyle:

Ekran Resmi 2021-12-15 13.47.47

Ekran Resmi 2021-12-15 13.47.57

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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