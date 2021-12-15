Fed 'in faiz kararı nasıl alındı? Fed varlık alımını ne kadar azalttı?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

Fed Nedir?

Fed kısa adıyla anılan Federal Rezerv Sistemi (Federal Reserve System), ABD'nin merkez bankasıdır. 1913 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington'dadır. Başkanlığını 2014 yılından bu yana Janet Yellen yapmaktadır.

Jerome Powell kimdir?

Jerome Hayden "Jay" Powell 1953 doğumlu. Federal Rezerv Sistemi'nin 16. başkanı. 2012'de Başkan Barack Obama tarafından Federal Rezerv Yönetim Kurulu'na ve 2018'de Başkan Donald Trump tarafından FED başkanlığına aday gösterildi. İki adaylık da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından onaylandı.

Gözler Fed'de idi

Bu hafta küresel piyasaların radarında Fed toplantısından çıkacak kararlar vardı. Fed'in varlık alımlarını azaltma planını hızlandırması ve faiz artışı sinyali vermesi yönünde değerlendirmeler ağırlıkta idi.Fed Kasım'da varlık alımlarının aylık 15 milyar dolar azaltılacağını açıklamıştı.

Jerome Powell'in açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell 30 Kasım'da bir paneldeki sunumunda Aralık toplantısında varlık alımı azaltımını hızlandırılmasını görüşeceklerini belirtmişti. Birçok Fed yetkilisi de varlık alımının haziran 2022 olarak belirlenen tarihten daha erken bitirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.