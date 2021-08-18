Fed'in ekonomi tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanakları yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda, ekonominin izlediği yolun virüsün seyrine bağlı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Tutanaklarda, "Varlık alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde, birçok üye bu alımların para politikası araçlarının önemli bir parçası olduğunu ve Fed'in pandeminin ekonomik etkilerine verdiği cevabın kritik bir yönü olduğunu, finansal piyasaların düzgün işleyişini ve uyumlu finansalları desteklediğini belirttiler.

Üyeler, ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasından sonra uygun hızda varlık alımlarının azaltılması konusunda çeşitli görüşler dile getirdiler. Üyelerin çoğu, Komite'nin federal fon oranlarına ilişkin ileriye dönük rehberinde halihazırda belirtilen koşullar muhtemelen karşılanmadan önce net varlık alımlarını sona erdirecek bir daralma hızının yararlı olacağını belirtirken bazı üyeler ise federal fon oranı için hedef aralığı yükseltme standartlarının, varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili standartlardan farklı olduğunu ve bu eylemlerdeki zamanlamanın ekonominin gidişatına bağlı olacağını söylediler.,

Enflasyon değerlendirmesi

Üyeler, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti. Pandemiden en olumsuz etkilenen sektörler iyileşme göstermiş olsa da tam bir iyileşme gerçekleşmedi.

Enflasyon, büyük ölçüde geçici faktörleri yansıtarak yükseldi. Genel mali koşullar, kısmen ekonomiyi ve ABD'deki hanehalklarına ve işletmelerine kredi akışını desteklemeye yönelik politika önlemlerini yansıtarak uyumlu bir seyir izledi. Üyeler, ekonominin izlediği yolun virüsün seyrine bağlı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Üyeler enflasyon oranının belirgin bir şekilde arttığını gözlemlediler ve ılımlı hale gelmeden önceki aylarda muhtemelen yüksek seviyelerde kalacağını belirttiler.

Enflasyonun bu yıl genel olarak beklenenden fazla arttığına dikkat çekerek, bu artışı ürün ve işgücü piyasalarındaki arz kısıtlamalarına ve ekonominin yeniden açılmasıyla tüketici talebindeki artışa bağladılar.

Bazı üyeler, aşılardaki ilerlemenin yavaşlaması ve Delta varyantıyla ilgili gelişmelerin ekonomik görünüm için aşağı yönlü riskler oluşturmasıyla belirsizliğin oldukça yüksek olduğunu söylerken bazı üyeler tedarik zinciri aksamalarının ve işgücü kıtlığının etkilerinin, gelen verileri yorumlama görevini muhtemelen karmaşık hale getireceğine belirtti.

Üyeler, Fed'in ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanma taahhüdünü yeniden teyit ettiler ve Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklediler. Para politikasının mevcut duruşunun, maksimum istihdamı teşvik etmenin yanı sıra, zaman içinde ortalama yüzde iki olan enflasyona ve yüzde ikye iyi çıpalanmış uzun vadeli enflasyon beklentilerine ulaşmak için uygun kaldığına karar verdiler.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.