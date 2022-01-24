Fed'in 2022 toplantı tarihleri I Fed hangi kararı alacak? Fed faiz artıracak mı?

Fed'in 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde öngörülerde bulunuluyor. Peki toplantılarda fer gerçekten faiz artırımına gidecek mi?

FED'in 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde öngörülerde bulunuluyor.Peki toplantılarda fer gerçekten faiz artırımına gidecek mi?

Amerikan Merkez Bankası FED, aralık ayında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.

Faiz artışı sinyali mi?

FED Başkanı Jerome Powell ve yetkililer son toplantıda varlık alımını azaltma sürecini hızlandırma kararı almış, 2022 yılı için 3 faiz artışı sinyali vermişti.

FED'in 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde öngörülerde bulunuluyor.

Fed'in 2022 yılı toplantı periyodu

2022 yılının ilk FED toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022 yılının ilk toplantısında yine gözler Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adıma çevrili. Salı ve Çarşamba günleri düzenlenecek olan toplantıyla birlikte güncel rakamlar kesinlik kazanacak.

Fed'in toplanma periyodu nedir?

Amerikan Merkez Bankası'nın bu yıla ait toplantı tarihleri ise şöyle:

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri şu şekilde:

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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