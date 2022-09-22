Fed faiz kararının ardından yatırımcılara dikkat çeken altın uyarısı!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinde 75 baz puan artışa gitti. Peki dolar ve altında son durum ne? İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya dolar ve altın piyasasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde %3,00 - %3,25 aralığına yükseltti. Peki dolar ve altında son durum ne? Konuyla ilgili Milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Beklentiler dahilinde oldu. Piyasanın çoğunluğu 75 baz puanı bekliyordu. Fed'in bundan sonraki açıklamalar ve atacağı adımlarla ilgili karar sonrası söylemler önemli olacak. Zaten 75 baz puan fiyatlanmıştı o yüzden Fed'in önümüzdeki dönemdeki sıkılaştırmaya yönelik mesajlarını piyasalar takip edecek. Faiz kararının etkisinin piyasalarda nötr olmasını bekliyorum.

FEDİ'N FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLUR?

Altın fiyatları genel anlamda sıkılaştırma beklentisi ile baskı altındaydı. O yüzden o tarafta bir miktar rahatlama olabilir ama jeopolitik riskler orayı baskılayacak gibi duruyor. Rusya'daki kısmi seferberlik hamlesiyle jeopolitik riskler gündeme gelmiş oluyor.

Jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyen yapıda olur çünkü genel anlamda savaş ya da buna benzer gerginliklerin altını olumlu etkilediği görülüyor. Rusya konusu ABD ve Avrupa tarafından nükleer tehdide dönerse altın tarafında toparlanma olabilir.

1700 DOLARIN ÜSTÜ GÖRÜLÜR MÜ?

Fed'in açıklamaları aşırı şahin olmadığı sürece böyle bir ihtimal yakın. Bu seviyelerin görülmesi biraz daha muhtemeldir.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDEKİ YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Dolar endeksi elbette faiz artırınca güçlü kalıyor. faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik sinyal verilmesi durumunda dolar endeksindeki yüksek seyir devam edebilir. Tahvil fiyatları gelecek açıklamalara bakacak. Powell güvercin sinyal vermezse tahvil faizi hala güçlü kalmaya devam edecek.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zeki Yılmaz milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Faiz beklentiler doğrultusunda geldi. Sürpriz olmadı. Artık yüksek faiz artışları olmayacak gibi anlaşılıyor. Piyasalar zaten 75 baz puanı fiyatlamıştı. Şimdi biraz daha emtia piyasaları hareketlenir.

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARINA DAİR BEKLENTİNİZ NEDİR?

Tüm emtia piyasaları 75 baz puanı fiyatlamıştı. Değerli madenler, tahıl gibi emtia fiyatlarının yukarı yöneleceğini düşünüyorum. Altın fiyatları yukarıya doğru esnek olacak gibi geliyor.

YIL SONU FAİZ TAHMİNİNİZ NEDİR?

Şu an faizler 3.25 oldu. Bir sonraki toplantıda 50 baz puan yükseltebilirler. Yıl sonu itibarıyla Fed'in faizleri yüzde 4'ün üzerine çıkaracağını düşünmüyorum."

DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL saat 07.40 sıralarında 18.35 TL civarında seyrederken, Euro/TL 18.08 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın 1661 dolar seviyesinden işlem görürken gram altın 980 lira seviyesinde dalgalanıyor. (Milliyet)