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TIMETURK / EKONOMİ / Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizler değiştirilmesi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakıldı

2 Saat Önce
2021-12-15 22:05:30
Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed üyelerinin noktasal grafiğinde (dot-plot) medyan tahmini 2022 ve 2023 yılında üçer faiz artışı oldu.

Fed, varlık alım programındaki kesinti miktarını 30 milyar dolara çıkardı. Fed, aylık tahvil alımını 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi.

Fed, enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçerken çekirdek enflasyon beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre; 2021 Yılı çekirdek PCE beklentisi yüzde 3.7'de 4,4'e, 2022 yılı için beklenti yüzde 2.2'den 2.3' çıkarıldı.

Büyüme beklentisi ise yüzde 5.9'dan 5.5'a revize edilirken iş gücü piyasasındaki görünümün güçlü olduğuna dikkat çekildi. Fed projeksiyonlarında işsizlik tahminleri aşağı yönlü revize edildi. 2021 yılı işsizlik oranı beklentisi yüzde 4.8'den 4.3'e, 2022 için ise yüzde 3.8'den 3.5'a çekildi.

 

Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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