Fed faiz kararını açıkladı I Fed faizle ilgili ne karar verdi?

Amerikan Merkez Bankası faiz ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucu kararını kamuoyu ile paylaştı.

ABD Merkez Bankası politika faizini sabit tutma kakarı aldığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

FOMC'da faiz oranına ilişkin karar oy birliği ile alınmış oldu. Açıklamaya göre yakın zamanda faiz oranı hedefinin artırılması düşünülüyor. Tahvil alım programı ise Mart ayında sonlandırılacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi.

Fed başkanı ne dedi?

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz patikasını öngörmenin imkansız olduğunu söylerken Omicron varyantının ilk çeyrekte olumsuz etkiler yaratacağını belirtti.

FOMC üyelerinin Fed bilançosunun ciddi şekilde azaltılması için prensipler üzerinde anlaştıklarının ifade edildiği açıklamada, bilançonun büyüklüğünün vadesi gelen tahvillerden ana para ödemelerinin ne kadarlık kısmının yeniden yatırıma yönlendirileceğine sınırlama getirilerek yapılacağı belirtildi. Bilanço azaltımının faiz oranları artırıldıktan sonra başlayacağını ifade eden Fed bu konu ile ilgili tarih vermedi.

İşte Powel'in açıklamasından satırbaşları

"Omicron bu çeyrekte kesinlikle ekonomik büyümeyi etkileyecek. Omicron'un hızlı şekilde azalması bekleniyor. Eğer bu vaka dalgası çabuk şekilde geride kalır ise, ekonomik etkileri de çabuk şekilde ortadan kalkar.

İşgücü piyasasında iyileşme genele yaygın. İşgücü talebi tarihi şekilde güçlü. Ücretler yüksek bir hızla artıyorlar.

Enflasyon bizim uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde olmaya devam ediyor. Enflasyonun yıl içinde düşmesini bekliyoruz.

Yapabileceğimiz en iyi şeyin uzun süreli bir büyümeyi desteklemek olduğunu düşünüyoruz, bu fiyat istikrarını gerektiriyor. Ekonominin beklentilere paralel şekilde gelişip gelişmediğini dikkatle izliyoruz.

Enflasyon ve istihdam verileri ışığında artın ekonomisin yüksek seviyelerde desteğin sürdürülmesine ihtiyacı kalmadı. Yüksek enflasyona karşı duyarlı, dikkatli olmaya devam edeceğiz ve uygun şekilde tepki vereceğiz. Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama ve hız konusunda karar almadık." .