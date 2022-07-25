FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED faiz beklentisi ne kadar?

Piyasanın dikkati Temmuz ayı FED faiz kararında! Peki FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanır? FED faiz beklentisi ne kadar? İşte FED faiz toplantısı hakkında detaylar…

ABD'de enflasyon oranlarında son yıllara kıyasla dikkat çeken artış yaşandı. Enflasyon rakamları yıllık oranda yüzde 9.1 ile son 41 yılın en üst seviyesine çıkarken ABD Merkez Bankası (FED) Haziran ayı faiz kararıyla, 1994 senesinden bu yana ilk defa 75 baz puanlık bir artırım kararı almıştı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED faiz toplantısı hangi gün?

Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olup faiz kararı ise 27 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.

Temmuz FED faiz kararı beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in Temmuz ayında büyük ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı beklenirken, Eylül toplantısında ise bankanın 75 baz puan ve 50 baz puanlık faiz artışı yapılacağı tahmin ediliyor.

New York FED Başkanı John Williams istihdam oranında azalmaya dair bazı göstergeler olduğunu ancak iş gücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu açıkladı. Williams, işsizlik oranının önümüzdeki yıl daha çok artacağını ifade etti.

Haziran FED faiz kararı kaçtı?



FED geçtiğimiz ay faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltmişti. Böylece ABD'de son 28 yılın en yüksek faiz artışı oldu.