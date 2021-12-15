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TIMETURK / EKONOMİ / FED faiz kararı | FED faizi saat kaçta açıklayacak? FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı | FED faizi saat kaçta açıklayacak? FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman? FED faizi saat kaçta açıklayacak? FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED yılın son faiz kararı için toplanacak. ABD'den gelecek karar dünya piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de de piyasaların yakından takip ettiği toplantıdan ne karar çıkacağı merakla bekleniyor. Fed Kasım ayı faiz kararında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Aralık ayı faiz kararı öncesi ABD'de enflasyon oranlarının rekor kırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

3 Saat Önce
2021-12-15 11:20:15
FED faiz kararı | FED faizi saat kaçta açıklayacak? FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman? FED faizi saat kaçta açıklayacak? FED toplantısı ne zaman? ABD Merkez Bankası FED yılın son faiz kararı için toplanacak. ABD'den gelecek karar dünya piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de de piyasaların yakından takip ettiği toplantıdan ne karar çıkacağı merakla bekleniyor. Fed Kasım ayı faiz kararında beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Aralık ayı faiz kararı öncesi ABD'de enflasyon oranlarının rekor kırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

Dünya piyasalarının gözi ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Beklentiler Fed'in faizleri sabit tutacağı yönünde görülüyor ancak enflasyon oranlarının rekor kırması bir sürpri olabilir mi? sorularını da beraberinde getiriyor.

FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2021 yılının son kritik faiz toplantısını 14-15 Aralık'ta yapacak.

FED faizi saat kaçta açıklayacak?

FED faiz kararını açıklaması ülkemizde akşam saatlerine denk geliyor. Fed'in Türkliye saati ile 14 Aralık saat 21:00 itibari ile faiz kararını açıklaması bekleniyor.

ABD'de enflasyon rekoru kırıldı

ABD Çalışma Bakanlığının son verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.

Faiz sabir mi kalacak yoksa artırılacak mı?

FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, FED'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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