Fed: Enflasyon dinamikleri ve başa çıkabilme yetisi

'Girdi maliyetlerinin yaratacağı enflasyon etkisinin de kayda değer bir süre devam etme olasılığı var, dolayısıyla 2022’de enflasyon dengelenecek olduğunda da gördüğümüz şey fiyat artış hızının bir miktar yavaşlaması şeklinde olabilir...'

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde dikkati çeken gelişmelere vurgu yaptı.

Erkan analizini şöyle sürdürdü:

Büyük Merkez bankaları enflasyon ikilemi içerisinde kalırken; farklı görüşleri takip etmeye devam ediyoruz.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklenenden daha hızlı toparlanma sonucunda Fed'in faiz oranlarını 2022 sonuna kadar artırmasını beklediğini belirtti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in insanların düşündüğünden daha erken varlık alımlarını azaltma eşiğine ulaşabileceğini vurguladı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in 2022'nin sonuna doğru faiz oranlarını yükseltmeyi düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söyledi.

Bu görüş de ECB'den;

ECB'den Robert Holzmann, zayıf enflasyon nedeniyle faiz oranlarını artırmaya yer olmadığını söyledi ve PEPP'nin koronavirüs acil durumu sona erdiğinde sona ereceğini, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Tesis programı Eylül ayında revize edilecek. ECB Başkanı Christine Lagarde, günün ilerleyen saatlerinde bir konuşma yaparak bu tür argümanlara karşı çıkabilir. Lagarde, toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla EUR basmayı destekleyen bir güvercin.

"Tapering paniğinden Delta varyantı paniğine...."

Tapering paniği bir süre geçerli oldu, şu anda ise yerini Delta varyantı paniğine bırakmış durumda. Merkez bankaları politika değişimi noktasında şu etmenlere bakıyorlar: En birincil olarak; büyük bir enflasyon baskısı var. Fiyat baskıları yukarı yönlü olarak özellikle emtia grubunda yüksek bir şekilde beslendi. Ekonominin genel iyileşen durumu ve daha iyi istihdam koşulları da bir talep bileşeni ekledi. Fiyat baskıları şu anda öngörülen ve arzu edilen seviyelerin üzerinde gerçekleşiyor.

Girdi maliyetlerinin yaratacağı enflasyon etkisinin de kayda değer bir süre devam etme olasılığı var, dolayısıyla 2022'de enflasyon dengelenecek olduğunda da gördüğümüz şey fiyat artış hızının bir miktar yavaşlaması şeklinde olabilir. Fiyatlar halen pandemi öncesi seviyelerin üzerinde ve gelecek yıla devredecek etki haliyle geçen yıldan bu yıla devreden kadar yüksek olmayacaktır. Bu, enflasyonist yapının değişmesi ve kontrol altına alınmasından çok oransal bir düzelme gibi görünecek. Bu yüzden, genel veri seti içindeki fiyat değişimlerini gösteren ayrıntılar halen çok önemli. Fed durumu yakından takip edecektir.

Kısıtlamalar belirleyici etken

Bu modele yeni bir hata terimi eklenebilir, Delta varyantı. İngiltere'nin yüksek aşılamasına rağmen Ocak ayından beri en yüksek vaka artışını bildirdiğini görüyoruz. Bazı ülkeler de, İngiliz vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlaması önlemleri aldılar bile. Buna karşılık; yeni Sağlık Bakanı 19 Temmuz Özgürlük Günü'nü ertelemediklerini, açılmanın gerçekleşeceğini bildirdi. Yaygın görüş; yeni bir dalga olursa bunun aşısızlar arasında olmasının daha olası olduğu yönünde. Ekonomik açıdan etkisi; 3-4 aylık ana bölge ekonomilerinde kısıtlamalara sebep olduğu takdirde ortaya çıkacak. Aşağı yönlü risk olarak izlenmeli.

Bu arada, Fed stres testine göre bankalar pandemi koşullarına göre sermaye tamponlarında daha iyi durumda ve kötü durum senaryosuyla başa çıkabilme kabiliyetleri eskiye göre daha yüksek. Bankalar peşi sıra temettü ve geri alım programı açıklıyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.