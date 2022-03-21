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TIMETURK / EKONOMİ / Fed’den kritik faiz artışı açıklaması

Fed’den kritik faiz artışı açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artımına dair yaptığı açıklamada, “Fed gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

21 Dakika Önce
2022-03-21 20:33:16
Fed’den kritik faiz artışı açıklaması

Fed Başkanı Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için "gerekli adımları" atacağını belirtti. Powell konuşmasında, "Federal fon oranını 25 baz puanın üzerine çıkararak daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek, bunu yapacağız." dedi.

"Enflasyon kötüleşti"

Fed'in para politikasını doğal faiz seviyeleri üzerinde sıkılaştırması gerekmesi halinde bunu yapacağını söyleyen Powell, enflasyon görünümünün bu yıl büyük oranda kötüleştiğini açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) geçen hafta politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselterek, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı almıştı. Powell, Mart ayı toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin gıda, enerji ve diğer emtia fiyatlarını ve enflasyon baskılarını artırdığını belirtmişti. .

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