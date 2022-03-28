FED dahil büyük oyunu ifşa eden İslam Memiş uyardı: 'Yeni bir taktik uyguluyorlar'

İslam Memiş, '900 liranın altına inecek altın, alım fırsatı verecek demişti'. Bu gerçekleşir mi? Altın fiyatlarında ve piyasalarda akıl oyunları oynandığını öne süren ünlü ekonomist İslam Memiş yatırımcıları uyararak, 'Yeni bir taktik uyguluyorlar o taktik de şu.' dedi.

"Ons altının, ons gümüşün baskılanması sert şekilde gerilemesi ile yatırımcılar doları bırakıp altın ve gümüş almasın diye bunları risk olarak görüp bant aralığında sıkıştırıyorlar" diyen Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı.

"Yeni bir taktik uyguluyorlar o taktik de şu" diyen İslam Memiş'in yaptığı dikkat çekici uyarıları şöyle:

-Özellikle tekrar anımsatmak isterim ki küresel piyasalar kontrollü bir şekilde idare ediliyor. Yani, hiç bir fiyatlama özgür değil ve olması gerektiği gibi piyasalarda işlem görmüyor.

Ondan sebep mantık aramamak gerek. Bu süreci onlar istedikleri gibi yürütüyor ve istedikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Mesela Petrol. Petrol fiyatları ne zaman 115 doların aşağısına sarksa hemen ardından kötü bir haber akışı geliyor. Rusya operasyon süreci ve geçtiğimiz gün Suudi Arabistan petrol tesisine yapılan saldırı tevafuk değil di.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı ve üyeleri ve Merkez Bankaları yetkililerinin petrol fiyatlarının daha da yükseleceğini söylemesi de tevafuk değil.

-Merkez Bankalarının yüksek faiz oranları karşısında altın ve gümüş fiyatlarının oldukça dayanıklı olduğunu gözlemliyoruz.

Dolar varlıklarının artışı karşısında emtia fiyatlarının oldukça dayanıklı çıktığını göz ardı etmemek gerek. Bu enflasyonist ortamda ve operasyon sürecinde altın ve gümüş fiyatlarının kontrollü bir şekilde yönlendirilmediğini bir düşünün.

İnsanlar şimdiden akın akın bankalara koşar, kağıt altınlarını fizikiye çevirmek ister. Tabii karşılığının olmadığını görünce ayrı bir şok yaşayacak orası ayrı. Küresel borsalar da bu sürece iyi dayandı. Aslında marifet borsalarda veya yatırımcılarda değil, marifet sistem çökmesin diye mücadele eden merkez bankalarında. Yatırımcıları oyalamak için, dikkat çekmemek ya da panik yaptırmamak için borsaların çöküşünü ötelemeleri lazım.

Ben borsa tarafında da çok pozitif değilim.

-(Altın fiyatlarında) bir bakıyorsunuz yükselişler bir bakıyorsunuz düşüşler... Belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Bu yatay seyir ve belirsiz süreç ile birlikte yatırımcının kafası karışıyor. Kısa vadede pozisyon alamıyorlar uzun vadede alım fırsatı kollayanlar için o fırsat gelmiyor. Bu süreci şöyle yorumlamak istiyorum. Merkez Bankaları faiz artırım sürecine girdi.

İsteseler bir günde düşer- FED faiz artırımı yaptıktan sonra şahin tonda açıklamalar gelmeye devam ediyor. FED üyelerinden de açıklamalar geliyor. Yeni bir taktik uyguluyorlar o taktik de şu. FED'in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia (altın ve gümüş) fiyatlarının sert şekilde gerilemesi gerekiyor. Faiz artıran merkez bankaları var emtia fiyatlarının baskılanması gerekiyor. Risk de var emtia (altın, gümüş vb. değerli madenler) fiyatlarını baskılarlarsa ki her an yapabilirler imkan var ellerinde. Bir gün istesinler ons tarafında gümüş tarafında, petrolde sert şekilde gerilemeyi gerçekleştirirler.

-Bu risk onlar için tehlike arz ediyor. Sert şekilde baskılama olursa alım fırsatı oluşacağı için yatırımcılar altın ve gümüş alacaktır. Ons ve altın tarafında operasyon yaparlarsa dünyadaki yatırımcılar güvenli liman olan altın ve gümüşün gerilediğini görünce alım yapacaklar.

Altın almasınlar diye - Bu alımları engellemek için sert düşüşleri gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Ons altının, ons gümüşün baskılanması sert şekilde gerilemesi ile yatırımcılar doları bırakıp altın ve gümüş almasın diye bunları risk olarak görüp bant aralığında sıkıştırıyorlar.

-Piyasalar baktığınız zaman taktiksel değişimin farkına varacaksınız. Gram altın TL fiyatı 900-930 lira aralığına sıkıştı. Bu bant aralığında da hamleler yok. Kalıcı yükselişler ve düşüşler olmuyor. Gram altında da sıkışma devam edecek bunun işaretini veriyor. Taktiksel değişim taktiksel süreç... Ne zaman düşecek ne zaman yükselecek diye bir soru kafanıza gelirse bilin ki bu FED'in kontrollü şekilde baskılanma taktiğinin başladığını gösteriyor. Hem faiz artıracağız kontrollü şekilde emtia fiyatlarını düşürmeyeceğiz. Önümüzdeki bir iki hafta bu süreci devam ettirecekler. Piyasalarda çok yüksek beklenti içine girmemek lazım.

-Dolar endeksinde de sıkışma var. Orada da yatay süreç var. Hem dolar tarafında sıkışma var. Mayıs toplantısına kadar kontrol altında fiyatlamaların devam etmesini istiyorlar.

-2021 Aralık son haftasından başlayıp 2022 son haftasına kadar (1 ay) sürekli şunu belirttim;

“2022 oldukça karışık, dolar, emtia ve kripto paraların yarışıcağı bir yıl olacak. Ondan sebep yatırımcılar risklerini dağıtmalı” uyarılarım olduğunu anımsatmak isterim.

Yılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Biraz geriye bakıp düşünelim. Karışık üç ay mı geçirmişiz? Piyasalar manipüle edilmiş mi? Hem petrol, hem ABD faizleri, hem emtia, hem kripto paralar, hem de borsalar aynı anda nasıl beraber yükselebilir? Geçtiğimiz üç ay, gelecek dokuz ayın aynasıdır.

Yani, aynı karışıklık devam edecek. Ona göre kararınızı vermeli ve geç kalmamalısınız. Cevap: En dayanıklı olan risklerini dağıtan, uzun vadeciler olur.

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