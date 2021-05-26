Fed bölgesel başkanlarının mesajları ve enflasyon çıpası

'Fed’in 2013 model tapering iletişiminde enflasyon yüzde 1 altındaydı, şimdi ise organik enflasyon oranının yüzde 3’lerde oluşması ve orda sanılandan uzun süre kalması riski var...'

Dün açıklanan veriler, aktivite anlamında dönemsel bir sakinlemeye işaret ederken; enflasyon beklentilerini ise erteletmedi; aksine yukarı endişelerin aktif olduğunu gösterdi.

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan; "Tüketici güveni mayıs ayında 117,2 seviyesine gerilerken; bunda etkili olan ana faktörün çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları olduğu görülüyor. Başka bir deyişle; enflasyonun artması ve artacağına yönelik endişeler… Bunun piyasa yansıması ise rahatsız edici değil; çünkü dolar endeksi düşüyor ve 10 yıllıklar yüzde 1,60 eşiğinin altını gördü" dedi.

"Ev fiyatları 2005'ten bu yana en yüksek artışı kaydetti"

Erkan şunlara dikkati çekti: "Case Schiller endeksi ise (ABD'deki konut fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan endeks) daha çarpıcı bir detayı önümüze koyuyor. Ev fiyatları 2005'ten bu yana en yüksek artışı kaydetti ve Amerikalıların şehir dışına, müstakil evlere taşınma isteğiyle ve bunun düşük mortgage oranları tarafından da tetiklenmesiyle sınırlı arz karşısında büyük talep etkisi sayesinde olduğu görülüyor. Düşük faiz oranları enflasyonun yükselmesinde bir sebepse, Fed için tapering kaçınılmaz hale geliyor demektir. Fed'in 2013 model tapering iletişiminde enflasyon yüzde 1 altındaydı, şimdi ise organik enflasyon oranının yüzde 3'lerde oluşması ve orda sanılandan uzun süre kalması riski var"

"Makro veriler ve 10 yıllıklara yansıması önemli"

"Fed açısından enflasyon beklentileri şu aşamada ana belirleyici unsur olarak görünüyor." diyen Erkan şu değerlendirmede bulundu: "15-16 Haziran'da FOMC toplantısı gerçekleşecek ve enflasyon göstergeleri ile Fed'in enflasyon çıpası anlamında bir bozulma görüp görmediği politika sıkılaştırma aşamasına geçiş için ana göstergeler. Dolayısıyla, ilgili makro veriler ve 10 yıllıklara yansıması önemli. Fed'in ekonominin hala gidecek çok yolu olduğu ve yükselen enflasyonun geçici olduğu şeklindeki tutarlı mesajları bazı bölgesel başkanlardan gelmeye devam ediyor. Bu tür yorumları en son veren, Fed YK üyelerinden Lael Brainard ve tanınmış bir şahin olan Esther George oldu. Clarida ise, biraz eski kalmış dinamikleri içeren FOMC tutanaklarını onaylar doğrultuda, “tapering” konusunun sonraki toplantılarda ele alınabileceğini belirtti."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.