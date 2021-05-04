DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Analiz: Türkiye-Ukrayna-Rusya ilişkilerinde Kırım unutulmamalı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada sigara satışı yasak mı?
Bakan Akar: Yunanistan'ın çabaları beyhude
Kuru ekmekler biyogübre üretiminde kullanılacak
FED Başkanı'ndan dijital para açıklaması
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Esenler’de anıldı
Almanya'da 'NSU 2.0' tehdit mektupları ile ilgili gözaltı
Suga: 74 yıllık anayasada revizyona ihtiyaç var
Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 449 kişi daha hayatını kaybetti
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi
Japonya ve İngiltere, Çin'e karşı anlaştı
Meksika'da korkunç kaza
Cumhurbaşkanlığı seçimi için 51 adaydan üçüne izin çıktı
Han: İslam'ı terörle bağdaştırmak haksızlık

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

FED Başkanı'ndan dijital para açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in dijital para birimine ilişkin politika konuları üzerinde çalışmanın henüz 'erken aşamalarında' olduğunu belirtti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 09:49:06
FED Başkanı'ndan dijital para açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in dijital para birimine ilişkin politika konuları üzerinde çalışmanın henüz "erken aşamalarında" olduğunu belirtti.

Ulusal Topluluk Yeniden Yatırım Koalisyonu'nun (National Community Reinvestment Coalition - NCRC) düzenlediği video konferansta, finansal tabana yayılmaya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Powell, ABD'de şu anda banka ile ilgisi olmayan hane sayısının, toplamın yüzde 5.0'ine karşılık gelen 7.0 milyonu bulduğuna dikkat çekti ve dijital para birimlerinin daha geniş bir finansal tabana yayılmayı destekleyecek olsa da, mevcut bankacılık sisteminin de bu haneler için yeterli desteği verecek durumda olduğunu vurguladı.

Powell ayrıca, "bir merkez bankasının dijital para biriminin bankacılık sistemiyle nasıl iletişim" kurabileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini belirterek, bir dijital para biriminin çıkarılıp piyasaya sürülmeden önce, finansal istikrar üzerindeki olası etkilerine ilişkin soruların karşılığının bulunması gerekebileceğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan