FBI’dan kripto para uyarısı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bitcoin ve kripto para alıcılarını borsalar ve ödeme platformlarında insanların Bitcoin’lerini ve kripto varlıklarını çalmaya çalışan tehditler hakkında uyarılarda bulundu.

Bu yıl Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatındaki artış ile beraber kripto para piyasasının 1 trilyon doları aşan bir değere ulaşması siber suçlarda da artışa neden oldu.

Piyasaya yeni giren kullanıcıların sayısının aniden artmasıyla birlikte milyarlarca doların dijital varlıklara akması, Bitcoin talep eden fidye yazılım saldırıları ve sosyal medyada yer alan dolandırıcılıklara sık rastlanmasına sebep oldu.

FBI Bitcoin Kullanıcılarına Olan Saldırılara da Dikkat Çekti

Şimdi ise Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bitcoin ve kripto para alıcılarını borsalar ve ödeme platformlarında insanların Bitcoin'lerini ve kripto varlıklarını çalmaya çalışan tehditler hakkında uyarılarda bulundu.

İlk olarak Bleeping Computer tarafından haberi yapılan FBI uyarısı, kullanıcıların teknik destek dolandırıcılığı, telefon sim kartı değişikliği ve kimlik hırsızlığı konularında dikkat olmaları gerektiğini söyledi.

Sim kartı değişikliği saldırısı, saldırgan kişinin telefon numarasını yeni bir sim kartına taşıma isteğinin ardından mağdur kişinin tüm SMS mesajlarına ve çağrılarına ulaşılmasıyla gerçekleşiyor. Bu tür saldırılar son yıllarda yükseliş gösterdi ve FBI da 2019 yılında konuyla ilgili bir uyarı yayınladı.

Suçluların Bitcoin ve diğer dijital para birimleri sahiplerine olan saldırıları ise BTC fiyatının Nisan ayında yaklaşık olarak 65.000 dolar ile rekor kırmasının ardından artış yaşadı. Bitcoin geçtiğimiz sene yalnızca 10.000 dolar civarından işlem görüyordu. Bu yazının yazıldığı anlarda ise BTC 32.000 dolar civarında geziniyor. Ethereum ve şaka coini Dogecoin ise Bitcoin'e oranla bile çok yüksek görülebilecek fiyat artışları yaşadı.

FBI, belirli grup ve kişilere hassas bilgiler paylaşımında kullandığı “Trafik Işığı Protokolü'yle” gönderdiği uyarısında şöyle dedi: “Siber suçlular kripto para kullanıcılarını, borsalarını ve sanal varlıklar endüstrisindeki üçüncü parti ödeme platformlarını hedef alarak mağdurların büyük miktarlarda finansal kayba uğramasına neden oluyor.”

“Çalınan Kripto Paraların

Geri Alınması Çok Zor”

FBI, çalınan kripto paraların saldırganlar tarafından kontrol edilen hesaplara aktarılmasının ardından güvenlik güçlerinin bu paraları geri almasının çok zor olduğunu hatırlattı.

FBI ayrıca finans ve kripto para şirketlerine, gelen e-postaların kaynaklarını iyice kontrol etmelerini ve yeni oluşturulan hesaplara karşı dikkatli olmalarını söyledi. Kripto para ve Bitcoin satın alanların ise çok faktörlü doğrulama hizmetlerini kullanmaları ve download istekleri, uzaktan erişim uygulamaları ve resmi olmayan şirket iletişim kanallarından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.