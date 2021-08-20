Fatima Esmat Yeni Markası Auoraamour Hakkında Konuştu

Fatima Esmat, Instagramda 1 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşınca ve paylaşımları yüksek beğeniler alınca kendisine gösterilen bu ilgiyi yeni markasına yönlendirmekle işe başlamış. Öncelikli hedefinin bu yeni markasının pazarlanması konusu olduğunun altını çizen Esmat, “AuoraAmour markasını kullanıcıların zihnine kazımak istiyoruz.” dedi.

İşin henüz başında olduklarını bu sebep ile güzel bir logo ve slogan seçmelerinin markaları adına önemli olduğunu dile getiren Esmat, “İşin yalnızca logo ve slogan seçmekten ibaret olmadığının farkındayız. Markamızın pazarlanmasında stratejilerimizi ve planlarımızı buna göre düzenliyoruz” dedi.

Dijital PR hizmetlerinden yararlandıklarını, doğru bir planlama ile alanında ilk akla gelen birkaç markadan biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Esmat, “ Marka denildiğinde insanların aklına gelen ilk iki şey markanın logosu ve sloganıdır. Doğru bir marka pazarlaması ile hedef kitlemiz üzerinde akılda kalıcı olmayı arzuluyoruz. Uygulayacağımız doğru stratejiler ile bunu başaracağımıza inanıyorum.” Diyerek kurumsal kimlik çalışmalarına değindi.

Bir markayı iyi bir marka haline dönüştüren bazı temel unsurlara da değinen Fatima Esmat, “Logo, slogan, misyon,vizyon, sunulan ürün ve hizmetler, markanın temel dinamikleri olup kendi markamızda da bütün bu temel unsurları en ince detayına kadar en iyi şekilde işleyeceğiz” dedi. Auoraamour markasının pazarlaması için uzun bir süreci göze aldıklarını, markayı tüm yönleri ile yansıtmayı hedeflediklerini, marka değerini her tür medya aracılığı ile duyurmak istediklerini söyleyen Esmat, “Bu uzun ve yorucu olacağını düşündüğümüz marka pazarlama sürecinin sonunda elde edeceklerimizin tüm bu çabalarımıza sonuna kadar değeceğini düşünüyorum” dedi. Marka bilinilirliklerinin artması ile birlikte potansiyel müşterilere çok daha kolay ulaşabileceklerini söyleyen Esmat, “Logomuzu gören herkesin kafasında markamızın vizyon ve misyonunun canlanmasını sağlamaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sektörde parmakla gösterilen bir marka olmayı hedeflediklerini dile getiren Fatima Esmat, “Her zaman rakiplerimizden bir adım önde olmayı amaçlıyoruz” dedi. Markalarının itibarının her şeyden önemli olduğunu, zaman içerisinde markaları hakkında olumlu ya da olumsuz binlerce yorum almayı beklediklerini de ifade etti. Fatima Esmat, bu beklentilerine karşın haklarındaki olumlu yorumların ve eleştirilerin çoğalması için gösterecekleri çaba neticesinde potansiyel müşterileri üzerinde bir güven unsuru oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.Esmat, “Doğru bir strateji ile yapacağımız marka pazarlamasıyla müşterilerimiz ile aramızda duygusal bir bağ oluşmasını bu bağ sayesinde de bizim markamızı tavsiye eden müşterilerimiz aracılığı ile yeni yeni müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.