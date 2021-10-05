Son günlerde birçok insan tarafından sıklıkla kullanılan FastPay hayatımıza pek çok kolaylık sağlamıştır. Sıklıkla kullanılıyor olması pek çok kişinin bu tarz bir mobil cüzdana ihtiyacı olduğunun çok bariz bir göstergesidir. Mobil olması her zaman ulaşılabilecek olanaklar sağlaması adına fastpay kullanılmasını kolaylaştırmaktadır; ancak buna ek olarak ödeme faaliyetlerinin hızlı bir şekilde hallediliyor olması bir başka avantajıdır. Peki FastPay nedir? FastPay üzerinden nasıl işlemler yapılabilir? FastPay nasıl kullanılır? Teknolojinin hüküm sürdüğü böylesi bir dönemde FastPay pek çok açıdan insanların işlerini kolaylaştırıp hızlandırmaktadır, ancak henüz cevaplanmamış birçok soru bulunmaktadır. Tüm bu soruların cevabına detaylarıyla bu yazı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde birçok insan tarafından sıklıkla kullanılan FastPay hayatımıza pek çok kolaylık sağlamıştır. Sıklıkla kullanılıyor olması pek çok kişinin bu tarz bir mobil cüzdana ihtiyacı olduğunun çok bariz bir göstergesidir. Mobil olması her zaman ulaşılabilecek olanaklar sağlaması adına fastpay kullanılmasını kolaylaştırmaktadır; ancak buna ek olarak ödeme faaliyetlerinin hızlı bir şekilde hallediliyor olması bir başka avantajıdır. Peki FastPay nedir? FastPay üzerinden nasıl işlemler yapılabilir? FastPay nasıl kullanılır? Teknolojinin hüküm sürdüğü böylesi bir dönemde FastPay pek çok açıdan insanların işlerini kolaylaştırıp hızlandırmaktadır, ancak henüz cevaplanmamış birçok soru bulunmaktadır. Tüm bu soruların cevabına detaylarıyla bu yazı üzerinden ulaşabilirsiniz.

FastPay temel olarak bireylerin herhangi bir banka müşterisi olmadan hatta bir banka hesabına sahip olmadan kolayca ödeme işlemi yapabilecekleri bir sistemdir. Bu uygulamada cep telefonu ile kolaylıkla ödeme yapabilir aynı zamanda nakit para çekmek gibi pek çok bankacılık işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Banka sırası beklemeden nakit para çekmek, fatura ödemesi yapmak, TL yükleme işlemleri yapmak hız çağı için çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.

FastPay ile Hangi İşlemler Yapılır?

1. ATM aracılığıyla kartsız para çekebilir, üye işyerlerine ödeme yapabilirsiniz.

2. Telefonunuzda yüklü olan FastPay uygulaması sayesinde herhangi bir bankanın üyesi olmadan dahi FastPay uygulamasının tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

3. FastPay uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde yalnızca telefonunuzu kullanarak başka bir hesaba veya telefonu para gönderebilirsiniz.

4. Deniz Bank müşterisi iseniz, DenizBank Mevduat Hesabını veya DenizBank Kredi kartını fastPay cüzdanına ekleyerek, DenizBank üye işyerlerinde alışveriş yapabilirsiniz.

5. Fakat eğer Deniz Bank müşterisi değilseniz, cüzdan menüsünden istediğin bankaya ait kredi kartlarını "Hesap-Kart ekle" adımında "Kart Ekle" seçeneği ile fastPay'ine ekleyebilirsiniz.

6. Cep telefonunuza TL yükleme işlemleri yapmak için mobil cüzdanınız olan FastPay'i kolaylıkla kullanabilirsiniz.

7. Bunların yanısıra, FastPay uygulaması üzerinden favori veya sık kullanılan kredi kartınızı belirleyebilirsiniz, bu sayede yapılması gereken tüm işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz.

FastPay'e Nasıl Para Yüklerim?

Her ne kadar teknoloji çağında yaşıyor olsakta FastPay gibi uygulaması kolay olan uygulamar için dahi bir rehber ve kullanım kılavuzuna ihtiyaç duyarız. Kullanımına geçersek, istediğiniz bankaya ait kredi kartınızı veya eğer DenizBank vadesiz hesabınız var ise, bu hesapların Cüzdan menüsünden ekleme yapabilirsiniz. Aynı şekilde, sizin gönderebildiğiniz gibi, bir başka FastPay kullanıcısı tarafından da FastPay cüzdanınıza cep telefonunuz üzerinden para transferi yapılabilir. Bununla uğraşmak istemiyorsanız, herhangi bir Deniz Bank ATM'sinden kartsız ve hızlama para yükleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye'de diğer tüm banka hesaplarından FastPay sayesinde EFT ile para aktarımı sağlayabilirsiniz. Peki ama nasıl? Bunu yaparken, hesaba EFT adımında; Banka adı: DenizBank, İl: İstanbul ve Şube: fastPay (3278) seçin. Hesap numarası yerine fastPay'e kayıtlı olduğunuz cep telefonunu veya Para göndermek istediğiniz kişinin cep telefonunu girerek kolayca para gönderebilirsiniz. İşlemi yaparken EFT ile para gönderdiğiniz cep telefonu numarasını hatalı girmiş iseniz tutar gönderen hesaba iade edilir.

FastPay Nasıl Kullanılır, Nasıl Yüklenir?

FastPay kullanımı ve sahip olması en kolay uygulamalardan biridir. Akıllı telefonunuz varsa oldukça zahmetsiz bir şekilde uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzun Google Store veya AppStore bölümüne fastPay yazarak, uygulamayı indirdikten sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. T.C. kimlik numaranı ve kendi belirleyeceğiniz şifreyi girdikten sonra kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.



Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.