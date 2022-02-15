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TIMETURK / EKONOMİ / FAST işlem tutarı 5 bin liraya yükseltiliyor

FAST işlem tutarı 5 bin liraya yükseltiliyor

TCMB, para transferlerinde 2 bin lira olan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlem tutarı limitinin 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

48 Dakika Önce
2022-02-15 23:48:42
FAST işlem tutarı 5 bin liraya yükseltiliyor

Merkez Bankası, FAST Sisteminin alışverişte nakit ödemeye alternatif olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Sistemden TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde, tek seferde 10 bin liraya kadar ödeme yapılabilecek.

7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3 milyon 500 bin ödeme gerçekleştiriliyor.

Sistemde para transferlerinde 2 bin lira olan işlem limiti 21 Şubat itibarıyla 5 bin liraya yükseltilecek.

Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 15 milyon 500 bine ulaştı. .

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