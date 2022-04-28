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TIMETURK / EKONOMİ / Fas doğal gaz sorununa çözüm arıyor

Fas doğal gaz sorununa çözüm arıyor

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, Cezayir’in doğal gaz ambargosuna dair 'Hükümetin enerji meselesine ilişkin bütünsel bir vizyonu var ve ülkenin herhangi bir dalgalanmadan uzak olmasını sağlamak için ciddiyetle çalışıyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-28 21:56:28
Fas doğal gaz sorununa çözüm arıyor

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, hükümetinin haftalık kabine toplantısı sonrası başkent Rabat'ta basın toplantısı düzenledi.

Hükümet Sözcüsü, uluslararası sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasına giriş talebinde bulunduklarını hatırlattı.

“Hükümetin enerji meselesine ilişkin bütünsel bir vizyonu var ve ülkenin herhangi bir dalgalanmadan uzak olmasını sağlamak için ciddiyetle çalışıyo.”

Cezayir Enerji Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, kullanım dışı durumunda bulunan Mağrip-Avrupa doğal gaz boru hattı için Madrid yönetiminin, İspanya'dan Fas yönüne doğru ters akım başlatma kararı almasını iki ülke arasındaki gaz tedarik anlaşmasının ihlali anlamına geleceğini duyurmuştu.

Cezayir'i Fas üzerinden İspanya'ya bağlayan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrip-Avrupa boru hattı ise Cezayir'in Fas yönetimiyle diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Ekim 2021'de biten sözleşmenin yenilenmemesi kararıyla birlikte kullanılmıyor.

Rabat Yönetimi, Cezayir'in Fas toprakları üzerinden İspanya ve Portekiz'e ulaşan boru hattından doğal gaz pompalamayı durdurması üzerine, yıllık yaklaşık 1 milyar metre küp doğal gaz ihtiyacının tedarikinde sıkıntı yaşıyor. .

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