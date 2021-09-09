Fas Başbakanı Osmani pazar yerinden kovuldu

Fas başbakanı Saadeddin Osmani seçim kampanyası esnasında ziyaret ettiği bir pazarda ekonomik duruma tepkili esnaf ve müşteriler tarafından kovuldu.

Fas'ta seçim kampanyası kapsamında bir pazarı ziyaret eden başbakan Saadeddin Osmani, Fas'ın ekonomik durumuna tepkili olan pazar esnafı ve müşterilerince "İrhal" (Defol) sloganları atılarak pazardan kovuldu.

Öfkeli kalabalığın tepkisi nedeniyle Osmani pazarı hızla terk etmek zorunda kaldı.

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Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri olan Saadeddin Osmani Mart 2017'de Fas başbakanı olmuştu. Fas'ı yoksulluktan kurtarmaya yönelik ekonomik vaatleriyle dikkat çeken Osmani, döneminde ekonominin daha da bozulması üzerine büyük tepki çekmişti.

Bu nedenle orta ve alt gelir grubunun desteğini kaybeden Osmani'nin seçimlerden yenilgiyle çıkması bekleniyor. Fas halkının seçimlere katılımının da düşük oranlarda kalacağı tahmin ediliyor.

Bölge uzmanları ise Fas'ta gerçek yetkilerin kralda olduğunu, kralın başbakanları sorunlarda günah keçisi olarak kullanıp halkın önüne sürdüğünü belirtiyorlar.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.