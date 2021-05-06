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FAO'dan açıklama: Küresel gıda fiyatları 11 aydır yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının 11 aydır yükseldiğini belirterek, en fazla artışın şekerde görüldüğünü, tahıl ürünlerinin fiyatlarındaki tırmanışın da devam ettiğini bildirdi.

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06.05.2021 17:14:49
FAO'dan açıklama: Küresel gıda fiyatları 11 aydır yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, geçen ay ortalama 120,9 olarak hesaplanan FAO Gıda Fiyat Endeksi, mart ayına göre yüzde 1,7, geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 30,8 artış gösterdi.

Yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen endeks, 2013'ten bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı.

FAO Şeker Fiyat Endeksi nisan ayı boyunca yüzde 3,9 artarak Nisan 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha yüksek seviyelere ulaştı. Brezilya'da hasadın yavaş ilerlemesi ve Fransa'daki don hasarıyla ilgili endişeler, küresel arzın sıkılaştırılması konusundaki tereddütleri artırdı.

Ana ihracatçı ülkelerdeki üretim artışının beklenenden daha az olacağı endişeleriyle artan uluslararası palm yağı fiyatları, FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi'nde yüzde 1,8 artışa neden oldu.

FAO Et Fiyat Endeksi, Doğu Asya'dan gelen yoğun talebin desteklediği büyükbaş hayvan, küçükbaş ve domuz eti talepleriyle marttaki değerine göre yüzde 1,7 artış kaydetti.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi'nde ise mart ayında kısa süreli bir düşüş görüldü. Endeks geçen ay yüzde 1,2 artışla 2020'nin nisan ayı seviyesinin yüzde 26 üzerine çıktı. ABD'de beklenenden daha az ekim beklentisinin yanı sıra Arjantin, Brezilya ve ABD'deki mahsul koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle mısır fiyatları yüzde 5,7 artarak geçen yılki seviyesinin yüzde 66,7 üzerine çıktı.

Nisan ayında FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de Asya'dan gelen güçlü ithalat talebiyle yükselen tereyağı, peynir ve yağsız süt tozu fiyatları nedeniyle mart ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi.
AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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