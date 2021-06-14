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Faizsiz kredi nasıl ve nereden alınır? Faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Faizsiz kredi nasıl ve nereden alınır? Kredi çekmek isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bundan vazgeçenleri ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de faaliyette olan bir banka 5 bin lira faizsiz 12 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı. Faizsiz kredi çekmek isteyenler de faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı. ING Bank yaptığı duyuruda 5 bin tl krediyi faizsiz olarak müşterilerine vereceğini açıkladı. Ancak her başvuran faizsiz kredi alamayacak. İşte faizsiz kredi almanın şartları.

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Google News - Timeturk
14.06.2021 12:06:50
Faizsiz kredi nasıl ve nereden alınır? Faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Faizsiz kredi nasıl ve nereden alınır? Kredi çekmek isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bundan vazgeçenleri ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de faaliyette olan bir banka 5 bin lira faizsiz 12 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı. Faizsiz kredi çekmek isteyenler de faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi nasıl alınır? gibi soruları sormaya başladı. ING Bank yaptığı duyuruda 5 bin tl krediyi faizsiz olarak müşterilerine vereceğini açıkladı. Ancak her başvuran faizsiz kredi alamayacak. İşte faizsiz kredi almanın şartları.

Türkiye'de yüzlerce şubesi olan dev banka İNG'den kredi çekmeyi düşünenleri sevindiren bir hamle geldi. Banka 5 bin lira faizssiz kredi vereceğini açıkladı. Bankanın açıklaması oldukça ses getirdi. Peki faizsiz kredi nasıl ve nereden alınır? 

Faizsiz kredi nasıl ve nereden alınır?

Bankalar bazen faizsiz kredi kampanyası yapabiliyor. Bunun son örneği ING'den geldi. ING Bank geri ödemenin 12 ay olacağı 5 bin lira faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Peki Faizsiz kredi nasıl alınır?  Faizsiz kredi kampanyasından sadece ING müşterileri yararlanabiliyor. Dijital kanallar üzerinden başvuru yapan ilk 5 bin kişiye 0 faizle 12 ay vade süresi ile 5 bin TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

Faizsiz kredi son gün ne zaman?

5 bin TL'lik faizsiz kredi için başvurular 14 Haziran tarihinde sona eriyor. 

ING Bank hakkında

ING, finans sektöründe hizmet eden Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki koludur. 14 Aralık 2007'de ING Grubu Oyak Bank'ın bütün hisselerini satın aldı ve ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başladı. 2019'da adı ING olarak değişmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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