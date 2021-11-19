Faizler düştü mü? Kamu bankaları faizleri kaça düşürdü? Konut kredisi faizi düştü mü? Merkez Bankası'nın flaş faiz indirimi kararından sonra kamu bankalarından da bir faiz indirimi geldi. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Vatandaşlar da konut kredisi faizleri ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü diye araştırmaya başladı.

Faizler düştü mü? Kamu bankaları faizleri kaça düşürdü? Konut kredisi faizi düştü mü? Merkez Bankası'nın flaş faiz indirimi kararından sonra kamu bankalarından da bir faiz indirimi geldi. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Vatandaşlar da konut kredisi faizleri ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü diye araştırmaya başladı.

Faizler düştü mü?

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları da kredi faizlerinde indirime gitti. 3 kamu bankası (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank) kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Banka kredi faizleri düşer mi?



Bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalan vatandaşların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası eğer faiz indirimine giderse bu indirim banka keredi faizlerine yansıyabilir. Ancak indirimin kredi fazilerine yansıması için yurt içindeki diğer ekonomik göstergeler de etkilidir. Bir de faiz indiriminin büyüklüğü de banka kredi faiz oranlarına yansıyıp yansımayacağını etkiler. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.



Konut kredisi faiz oranları düştü mü?



Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indiriminin ardından vatandaşın beklediği gelişme yaşandı. Konut kredisi faiz oranları düştü. 3 kamu bankasından flaş faiz indirimi geldi. Buna göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.



Halkbank konut kredisi: 1,38'den 1,29'a geriledi.



Ziraat Bankası konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.



VakıfBank konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.